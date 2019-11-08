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  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
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  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle
  • Philipsin paras partakone herkälle iholle

Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000Partakone herkälle iholle

S7930/16

4.3
| (621) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Philipsin paras partakone herkälle iholle
Philips Series 7000 -partakoneet ovat meidän parhaita partakoneita herkkälle iholle. Uudessa Series 7000 -partakoneessa on henkilökohtaisesti mukautettu sovellus joka antaa ohjeita ja neuvoja. Ihotautilääkäreiden avulla kehitetty henkilökohtainen neuvonta auttaa yksilöllisissä iho-ongelmissa jotka saattavat ilmetä parranajon yhteydessä. SkinGlide-renkaiden pinta on pehmeä ja vähäkitkainen ja näin ollen vähentävät ihoärsytystä, samalla kun GentlePrecision-terät leikkaavat tarkasti. Tämän mallin mukana saat SmartClick-tarkkuustrimmerin sekä säilytyskotelon.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

GentlePrecision-terät antavat tarkan ajon

Philipsin paras partakone herkälle iholle

  • SkinGlide-renkaat mukavaan ajoon

  • GentlePrecision-terät ajavat tarkasti

  • Märkä- ja kuiva-ajoon

  • Henkilökohtainen ohjelma sovelluksessa

SkinGlide-renkaat ja mikroskooppisen pienet pallot liukuvat iholla paremmin

SkinGlide-renkaat ja mikroskooppisen pienet pallot liukuvat iholla paremmin

Philipsin edistyksellisen tekniikan innoittajana on aerodynamiikka. Parranajokoneen renkaat on päällystetty tuhansilla mikroskooppisen pienillä lasimaisilla palloilla, jotka tuntuvat iholla miellyttäviltä.

Tarkkaan ja hellävaraiseen parranajoon

Tarkkaan ja hellävaraiseen parranajoon

Herkän ihon sähköparranajokoneen GentlePrecision-terät leikkaavat jopa kolmen päivän sänkeä nykimättä ja vetämättä, eikä samaa kohtaa tarvitse ajaa useaan kertaan.

Ajaa myös parran tiheät kohdat tehokkaasti

Ajaa myös parran tiheät kohdat tehokkaasti

Partakoneessa on parran tiheyden tunnistava BeardAdapt-tunnistin, joka säätää ajotehoa automaattisesti. Kätevää ja helppoa!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

621

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

08/11/2019

Sverige

Sverige

Utmärkt resultat utan hudirritation

Har i samarbete med buzzador fått prova denna rakapparat senaste månaden. Rekommenderar den varmt. Utmärkt resultat under både våt och torr-rakning utan några hudirritationer.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud

06/11/2019

Sverige

Sverige

Klar rekommendation!

Den är mycket greppvänlig och man kommer åt lätt både på haka och skalpen. De tre skärhuvudena är mycket följsamma och även om jag haft några dagars skäggstubb, blir det snabbt slätrakat. Lång batteritid, så man behöver inte hålla på och ladda hela tiden!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

04/11/2019

Sverige

Sverige

Mycket nöjd med rakningarna

Jag har i samarbete med buzzador fått möjligheten att testa Philips S7940. Efter att testa denna hela oktober månad så Har jag kommit fram till att det är en mycket skön rakapparat i handen och skonsam mot huden då den kan ställas in för känsliga hudtyper. Detta görs enkelt via tillhörande app där man även kan få tips om hur man förbättrar sina rak-resultat. Uppskattar som sagt att rakapparaten är skonsam mot min hud och inte längre ger mig irriterad hud vilken nästan alltid varit ett problem med tidigare rakapparater. Rakapparaten levereras med ett fint hårt fodral, praktiskt när man ska packa med den till resan. Önskar dock att man hade fått plats med laddaren I samma fodral men det får man alltså inte. Uppskattar även att motorn är relativt tystgående samt att batteritiden så här långt håller sig väldigt bra. Kan verkligen rekommendera denna rakapparat!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 