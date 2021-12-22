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Tuotanto lopetettu

ShoqBoxkannettava langaton kaiutin

SB300B/00

4

| (12) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Järisyttävät äänet, loistavat valot

Vapauta äänet! Philipsin ShoqBox SB300 tuottaa räjähtävän, vahvan basson kahdella bassoelementillä. Vahvista menoa valoilla, jotka liikkuvat biisin tahtiin. Luja, iskunkestävä ja vedenpitävä – se juhlii kanssasi missä vain.

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Järisyttävät äänet, loistavat valot

  • Bluetooth®

  • Vesi- ja iskusuojattu

  • Moniväriset tunnelmavalot

Sisäinen ladattava akku pitää juhlat käynnissä

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Sytytä valot! Moniväriset valot loistavat äänen tahdissa

Sytytä valot! Moniväriset valot loistavat äänen tahdissa

Lisää kuuntelunautintoa musiikin tahtiin sykkivillä tunnelmavaloilla. Useat värit herättävät musiikkikappaleet eloon ja lisäävät uuden ulottuvuuden bileisiisi. Ja kun haluat tanssia rauhallisen kappaleen tahdissa, valot on helppo sammuttaa yhdellä kytkimen painalluksella.

Kiinteä mikrofoni handsfree-puheluille

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

12

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Edut

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Haitat

Weet nog niet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Käyttöpäivä 2021-11-22

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Käyttöpäivä 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.