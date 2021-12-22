2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Järisyttävät äänet, loistavat valot
Vapauta äänet! Philipsin ShoqBox SB300 tuottaa räjähtävän, vahvan basson kahdella bassoelementillä. Vahvista menoa valoilla, jotka liikkuvat biisin tahtiin. Luja, iskunkestävä ja vedenpitävä – se juhlii kanssasi missä vain.
Bluetooth®
Vesi- ja iskusuojattu
Moniväriset tunnelmavalot
Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!
Lisää kuuntelunautintoa musiikin tahtiin sykkivillä tunnelmavaloilla. Useat värit herättävät musiikkikappaleet eloon ja lisäävät uuden ulottuvuuden bileisiisi. Ja kun haluat tanssia rauhallisen kappaleen tahdissa, valot on helppo sammuttaa yhdellä kytkimen painalluksella.
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.
4.0
5:stä
12
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Edut
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Haitat
Weet nog niet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Käyttöpäivä 2021-11-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Käyttöpäivä 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil