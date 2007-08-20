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Tuotanto lopetettu

Kannettava kaiutinjärjestelmä

SBA161/10

Voimallinen stereoäänikenttä

Nauti tehokkaasta ja laajasta stereoäänestä Nokia-puhelimella 2,5 mm:n liittimen avulla. Näissä vahvoissa kaiuttimissa on tehokkaat ja häiriöttömät digitaalivahvistimet ja integroitu puhelimen telakointiasema.

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Nokia-puhelimelle

Voimallinen stereoäänikenttä

Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.

Bass Pipe korostaa matalia ääniä

Akustiikaltaan optimaaliseksi viritetty ilmakanava ahtaa bassoäänet tavalla, joka tuottaa erittäin realistisen ja vaikuttavan äänen.

Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla

Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla

Paristo- tai verkkovirtavaihtoehto tekee äänentoistojärjestelmästä monikäyttöisen. Voit ottaa järjestelmän mukaasi ja nauttia musiikista missä vain.

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