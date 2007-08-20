2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBA161/10
Voimallinen stereoäänikenttä
Nauti tehokkaasta ja laajasta stereoäänestä Nokia-puhelimella 2,5 mm:n liittimen avulla. Näissä vahvoissa kaiuttimissa on tehokkaat ja häiriöttömät digitaalivahvistimet ja integroitu puhelimen telakointiasema.
Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.
Akustiikaltaan optimaaliseksi viritetty ilmakanava ahtaa bassoäänet tavalla, joka tuottaa erittäin realistisen ja vaikuttavan äänen.
Paristo- tai verkkovirtavaihtoehto tekee äänentoistojärjestelmästä monikäyttöisen. Voit ottaa järjestelmän mukaasi ja nauttia musiikista missä vain.
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