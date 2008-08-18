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Tuotanto lopetettu

Kaiutintelakointiasema

SBD6000/00

Voimallinen stereoäänikenttä

Nauti SBD6000-järjestelmän voimakkaasta ja laajasta äänikentästä. iPodin kaiuttimet ja telakointiasema sujahtavat helposti kassiisi, joten voit nauttia musiikista ystäviesi kanssa missä ikinä oletkin. Nautti hämmästyttävän täyteläisestä bassotoistosta pienelläkin äänenvoimakkuudella.

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Tehokas XSL-akustiikka

Voimallinen stereoäänikenttä

Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla

Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.

Säilytä johdot siististi, kun niitä ei käytetä

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta johtojen säilytys ei enää ole ongelma. Mukaan vain ja menoksi.

Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.

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