Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla

Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.