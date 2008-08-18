2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBD6000/00
Voimallinen stereoäänikenttä
Nauti SBD6000-järjestelmän voimakkaasta ja laajasta äänikentästä. iPodin kaiuttimet ja telakointiasema sujahtavat helposti kassiisi, joten voit nauttia musiikista ystäviesi kanssa missä ikinä oletkin. Nautti hämmästyttävän täyteläisestä bassotoistosta pienelläkin äänenvoimakkuudella.
Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta johtojen säilytys ei enää ole ongelma. Mukaan vain ja menoksi.
Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot