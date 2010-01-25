2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBD7000/10
Rock'n'Roll
Nauti iPhonen musiikista ja elokuvista SBD7000-kaiutintelakointiaseman avulla. Kierrä telakointiasemaa ja katsele videota. Kaiuttimet mukautuvat samalla parhaaseen mahdolliseen stereoäänentoistoon. Matkapuhelimen suojaustekniikka takaa häiriöttömän äänen.
Kuuntele musiikkia kotona käyttämällä verkkolaitetta kaiuttimien virtalähteenä
Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.
Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.
3.0
5:stä
2
Arviot
test3433
25/01/2010
France
Arvioitu tuote: SBD7000 Station d'accueil
Arvioitu tuote: SBD7000 Station d'accueil
BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Arvioitu tuote: SBD7000 Luidsprekerstation
Arvioitu tuote: SBD7000 Luidsprekerstation