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Tuotanto lopetettu

Kaiutintelakointiasema

SBD7000/10

3

| (2) Arviot

Rock'n'Roll

Nauti iPhonen musiikista ja elokuvista SBD7000-kaiutintelakointiaseman avulla. Kierrä telakointiasemaa ja katsele videota. Kaiuttimet mukautuvat samalla parhaaseen mahdolliseen stereoäänentoistoon. Matkapuhelimen suojaustekniikka takaa häiriöttömän äänen.

Näytä kaikki edut

Kääntyvä iPhone-kaiutintelakointiasema

Rock'n'Roll

Verkkolaitteella voit ladata laitteen kotona.

Kuuntele musiikkia kotona käyttämällä verkkolaitetta kaiuttimien virtalähteenä

Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

2

Arviot

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Arvioitu tuote: SBD7000 Station d'accueil

Arvioitu tuote: SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Arvioitu tuote: SBD7000 Luidsprekerstation

Arvioitu tuote: SBD7000 Luidsprekerstation

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