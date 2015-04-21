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Tuotanto lopetettu

kannettava kaiutin

SBM100WHI/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.

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Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

  • valkoinen

Helppo toisto MicroSD-kortilta

Lataa vain haluamasi sisältö kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.

Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.

Pienikokoinen ja kannettava

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Arviot

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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM100WHI kannettava kaiutin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM100WHI kannettava kaiutin

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