2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBM100WHI/00
Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.
valkoinen
Lataa vain haluamasi sisältö kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.
Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM100WHI kannettava kaiutin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM100WHI kannettava kaiutin