2 vuoden takuu
5 manuaalista tehoasetusta
2 lisäosaa: vartalo, kasvot
Lumea IPL -sovellus
Johdolliseen käyttöön
Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.
Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
Palkinnot
4.2
5:stä
1611
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Anita
09/05/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
toimii todella hyvin.
karvat häviää kuin itsestään,miinuksena on vain vähän suuri koko varsinkin kasvoilla vaikea kohdistaa.suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Zebra12385522579
13/06/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Jag känner mig nöjd med produkten
Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Nursi
04/06/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Underbart
Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.
Edut
Lätt att använda
Haitat
Ingen än så länge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 82 % säärissä
Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.