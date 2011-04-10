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Tuotanto lopetettu

LumeaIhokarvojen IPL-poistojärjestelmä

SC2001/01

3.9

| (302) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Estä uusien karvojen kasvaminen

Philips Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

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IPL-ihokarvojenpoisto: nauti sileästä ihosta joka päivä

Estä uusien karvojen kasvaminen

Sileä iho joka päivä

Sileä iho joka päivä

Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas

Vaivattoman tehokas

Kliiniset tutkimuksemme ovat osoittaneet karvankasvun merkittävää vähenemistä jo kahdella kahden viikon välein tehdyllä käsittelykerralla. Parhaat karvanpoistotulokset saatiin, kun käsittely toistettiin neljästä viiteen kertaa kahden viikon välein. Näiden tulosten säilyttämiseksi käsittely on toistettava neljästä kuuteen viikon välein. Käsittelykertojen väli voi vaihdella yksilöllisestä karvankasvun nopeudesta riippuen.

Turvallinen käyttää kotona

Turvallinen käyttää kotona

Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips teki läheistä yhteistyötä johtavien ihotautilääkärien kanssa mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän kehittämiseksi. Laajoja kuluttajatutkimuksia tehtiin yli 10 vuoden ajan yli 1 500 vapaaehtoisen avulla.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-612375

Arviot

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3.9

5:stä

302

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

10/04/2011

Danmark

Danmark

I love it.. det er pengene værd.

Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

04/12/2010

Danmark

Danmark

Effektiv

Da jeg kun har haft IPLén i ca. 14 dage er det svært at anmelde langtidseffekten, men umiddelbart virker den mindst lige så godt som det jeg før har givet min. 1000kr. for pr. gang i kosmetikklinikker. Denne IPL kan jo også bruges præcis når det passer ind i din kalender -uden "tidsbestilling" :-)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

07/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says! Love it!

Does what it says ! Less hair and skin feels smooth to the touch! Love it!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL hair removal system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL hair removal system

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