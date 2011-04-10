2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Estä uusien karvojen kasvaminen
Philips Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.
Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.
Kliiniset tutkimuksemme ovat osoittaneet karvankasvun merkittävää vähenemistä jo kahdella kahden viikon välein tehdyllä käsittelykerralla. Parhaat karvanpoistotulokset saatiin, kun käsittely toistettiin neljästä viiteen kertaa kahden viikon välein. Näiden tulosten säilyttämiseksi käsittely on toistettava neljästä kuuteen viikon välein. Käsittelykertojen väli voi vaihdella yksilöllisestä karvankasvun nopeudesta riippuen.
Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips teki läheistä yhteistyötä johtavien ihotautilääkärien kanssa mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän kehittämiseksi. Laajoja kuluttajatutkimuksia tehtiin yli 10 vuoden ajan yli 1 500 vapaaehtoisen avulla.
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Palkinnot
3.9
5:stä
302
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Pinkhari
10/04/2011
Danmark
I love it.. det er pengene værd.
Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.
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Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
eweb
04/12/2010
Danmark
Effektiv
Da jeg kun har haft IPLén i ca. 14 dage er det svært at anmelde langtidseffekten, men umiddelbart virker den mindst lige så godt som det jeg før har givet min. 1000kr. for pr. gang i kosmetikklinikker. Denne IPL kan jo også bruges præcis når det passer ind i din kalender -uden "tidsbestilling" :-)
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Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Biddymummy
07/03/2020
United Kingdom
Does what it says! Love it!
Does what it says ! Less hair and skin feels smooth to the touch! Love it!
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Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea SC2001/00 IPL hair removal system