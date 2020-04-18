Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.