2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCD505/00
Täydellisen varma yhteys
Yövalo ja kehtolauluja
TalkBack-toiminto
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.
Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.
ECO-tila vähentää lapsen yksikön lähetyssignaalin voimakkuutta. ECO-tilassa yksiköt muodostavat toisiinsa yhteyden vain, kun vauva ääntelee.
3.6
5:stä
124
Arviot
Emmeli
18/11/2016
Sverige
Enkel och superbra!
Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!
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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
JohanD
07/02/2016
Sverige
Billig och pålitlig
Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.
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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
frustubbis
06/10/2014
Norge
Gjør jobben
Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.