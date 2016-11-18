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  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi

Tuotanto lopetettu

Philips Avent Audio MonitorsDECT-itkuhälytin

SCD505/00

3.6
| (124) Arviot
Luotettavin yhteys lapseesi
AVENT DECT -itkuhälyttimien ansiosta tunnet olevasi lähellä lastasi, vaikka et olisikaan samassa huoneessa. Uusi ECO-tila on ympäristöystävällisempi, mutta elintärkeä yhteys pysyy silti. Testivoittaja - Kuluttajalehti (2012)!
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Testivoittaja - Kuluttajalehti 2012!

Luotettavin yhteys lapseesi

  • Täydellisen varma yhteys

  • Yövalo ja kehtolauluja

  • TalkBack-toiminto

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

Energiaa säästävä ECO-tila

Energiaa säästävä ECO-tila

ECO-tila vähentää lapsen yksikön lähetyssignaalin voimakkuutta. ECO-tilassa yksiköt muodostavat toisiinsa yhteyden vain, kun vauva ääntelee.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

124

Arviot

18/11/2016

Sverige

Sverige

Enkel och superbra!

Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

07/02/2016

Sverige

Sverige

Billig och pålitlig

Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

06/10/2014

Norge

Norge

Gjør jobben

Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.