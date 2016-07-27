2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Täydellisen varma yhteys
Yövalo ja kehtolauluja
TalkBack-toiminto
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.
Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.
Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).
4.3
5:stä
78
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Heltsu
27/07/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Aivan loistava
Helpommin uskaltaa jättää vauvan nukkumaan yölläkin yksin vessassa käynnin ajaksi, kun tämän kanssa voi kuunnella kaiken olevan hyvin. Vauva tykkää musiikkipätkistä mitä laitteessa on ja yövalo on myös kätevä. Olemme olleet oikein tyytyväisiä!
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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin
Lina
22/06/2019
Norge
Meget fornøyd
Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
RCO58
23/06/2020
France
Vahvistettu ostaja
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Edut
Fiable !
Haitat
RAS
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.