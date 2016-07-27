Luotettavin yhteys lapseesi

Uusi DECT SCD560/00 -itkuhälytin antaa sinulle täydellisen mielenrauhan ja luotettavan yhteyden lapseen. Hälyttimessä on erittäin selkeä äänentoisto, lämpötilan säätö ja rauhoittava yövalo ja sillä voi toistaa kehtolauluja.