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  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi

Tuotanto lopetettu

Philips Avent Audio MonitorsDECT-itkuhälytin

SCD560/00

4.3
| (78) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Luotettavin yhteys lapseesi
Uusi DECT SCD560/00 -itkuhälytin antaa sinulle täydellisen mielenrauhan ja luotettavan yhteyden lapseen. Hälyttimessä on erittäin selkeä äänentoisto, lämpötilan säätö ja rauhoittava yövalo ja sillä voi toistaa kehtolauluja.
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Lisää tukea sinulle ja vauvalle

Luotettavin yhteys lapseesi

  • Täydellisen varma yhteys

  • Yövalo ja kehtolauluja

  • TalkBack-toiminto

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

78

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

27/07/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Aivan loistava

Helpommin uskaltaa jättää vauvan nukkumaan yölläkin yksin vessassa käynnin ajaksi, kun tämän kanssa voi kuunnella kaiken olevan hyvin. Vauva tykkää musiikkipätkistä mitä laitteessa on ja yövalo on myös kätevä. Olemme olleet oikein tyytyväisiä!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 DECT-itkuhälytin

22/06/2019

Norge

Norge

Meget fornøyd

Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

23/06/2020

France

France

Vahvistettu ostaja

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Edut

Fiable !

Haitat

RAS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.