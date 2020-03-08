J'hésites entre 4 et 5 étoiles, mais on est clairement plus proche des 5 ! Babyphone acheté en remplacement d'un babyphone vidéo concurrent (camera + appli smartphone) décevant acheté en grande surface... => Je suis HEUREUX d'avoir retourné l'autre et d'avoir ajouté 30€ ! Compte tenu du niveau d'intégration du produit par rapport à certains concurrents, je le trouve très abordable. Je n'ai rencontré absolument aucun souci dans la liaison caméra / récepteur contrairement à quelque remarques que j'avais vu sur le net (et ce sur toute la maison, rdc 100m2 placo/rail). La mise en marche est d'une simplicité à toute épreuve, on branche, on appuie sur les 2 boutons et c'est parti ! Le mode veille du récepteur avec réactivation lors d'un bruit est parfait : on entend les pleurs, l'écran s'allume, et une lumière bleue indique le "volume sonore" : le reste du temps on n'entend rien, pas même un petit grésillement, donc on dort paisiblement ! On peut bien sur accéder au mode "affichage permanent" si besoin. On ne s'en sert que la nuit pour le moment, donc pas testé la distance de 150m ni la dragonne.. Je ne suis pas sûr qu'on s'en servira d'ailleurs. A date, je ne lui trouve pas vraiment de défaut... Peut être améliorer la qualité/taille de l'écran (c'est du chipotage on peut dire..) et éventuellement une fonction pause de 5/10 minutes qui permettrait de laisser bébé couiner qq minutes avant de se rendormir si besoin ..