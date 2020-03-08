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  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen
  • Mukana kulkeva yhteys lapseen

Tuotanto lopetettu

Philips AventDigitaalinen videoitkuhälytin

SCD610/00

2.8
| (125) Arviot
Mukana kulkeva yhteys lapseen
Digitaalinen videoitkuhälyttimemme auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä.
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Valvoo päivällä ja yöllä kaikkialla kotona

Mukana kulkeva yhteys lapseen

  • Yhteensopiva 4 kameran kanssa

150 m kantama

150 m kantama

Säilytä yhteys lapseesi kotona 150 metrin kuuluvuusalueella

2,4 tuuman LCD-näyttö, jossa päivä- ja yönäyttö

2,4 tuuman LCD-näyttö, jossa päivä- ja yönäyttö

Voit nähdä lapsesi yöllä ja päivällä - värikuvassa päivällä ja infrapunan mustavalkokuvassa yöllä

Automaattinen kanavanvalinta

Automaattinen kanavanvalinta

Kuulet vauvasi, muttet muuta. Näyttö vaihtelee samanaikaisesti 120 kanavan välillä, jotta yhteyteen ei tulisi häiriötä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

125

Arviot

08/03/2020

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätthanterad babyvakt!

Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!

Edut

Noggrann och snabb

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital videobabyvakt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital videobabyvakt

27/11/2017

España

España

Perfecto

Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

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