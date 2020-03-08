2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCD610/00
Yhteensopiva 4 kameran kanssa
Säilytä yhteys lapseesi kotona 150 metrin kuuluvuusalueella
Voit nähdä lapsesi yöllä ja päivällä - värikuvassa päivällä ja infrapunan mustavalkokuvassa yöllä
Kuulet vauvasi, muttet muuta. Näyttö vaihtelee samanaikaisesti 120 kanavan välillä, jotta yhteyteen ei tulisi häiriötä.
2.8
5:stä
125
Arviot
FatherDude
08/03/2020
Sverige
Pålitlig och lätthanterad babyvakt!
Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!
Edut
Noggrann och snabb
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital videobabyvakt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital videobabyvakt
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecto
Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD610/00 Digitales Video-Babyphone