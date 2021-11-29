2 vuoden takuu
100 %:n yksityisyys ilman häiriöitä
Kristallinkirkas ääni
Käyttöaika jopa 24 tuntia
Tähtitaivasprojektori
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista ja matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.
DECT-tekniikka takaa laadukkaan ja selkeän äänen, joten kuulet vauvan pienimmänkin äännähdyksen.
Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akun kestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan.
4.7
5:stä
115
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Dann91
29/11/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa
Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur
Edut
Bra ljud, batteritid
Haitat
Något stor handenhet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyvakt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyvakt
Stijo
14/01/2021
Sverige
Som en dröm!
Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD734/26 DECT-babyvakt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD734/26 DECT-babyvakt
CaroBien
01/01/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fijne babyfoon
Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.
Edut
Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis
Haitat
Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyfoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyfoon