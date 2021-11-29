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  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi

Philips AventDECT-itkuhälytin

SCD735/00

4.7
| (115) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Luotettavin yhteys lapseesi
Philips SCD735 -itkuhälytin toimii yhdellä latauksella jopa 24 tuntia. Hälyttimessä on erittäin selkeä äänentoisto ja monia vauvaa rauhoittavia ominaisuuksia, kuten tähtitaivasprojektori.
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100 %:n yksityisyys ilman häiriöitä

Luotettavin yhteys lapseesi

  • 100 %:n yksityisyys ilman häiriöitä

  • Kristallinkirkas ääni

  • Käyttöaika jopa 24 tuntia

  • Tähtitaivasprojektori

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista ja matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

DECT-tekniikka takaa laadukkaan ja selkeän äänen, joten kuulet vauvan pienimmänkin äännähdyksen.

Smart ECO -tila vähentää tiedonsiirron virrankulutusta

Smart ECO -tila vähentää tiedonsiirron virrankulutusta

Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akun kestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

115

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

2

29/11/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa

Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur

Edut

Bra ljud, batteritid

Haitat

Något stor handenhet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyvakt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyvakt

14/01/2021

Sverige

Sverige

Som en dröm!

Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD734/26 DECT-babyvakt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD734/26 DECT-babyvakt

01/01/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fijne babyfoon

Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.

Edut

Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis

Haitat

Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyfoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD731/26 DECT-babyfoon

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.