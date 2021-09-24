2 vuoden takuu
2 pulloa
125 ml ja 260 ml
Vastasyntyneille, hidas virtaus
Yli 0 kk ja yli 1 kk
Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.
Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.
Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Edut
Anti-colic funktion ist super
Haitat
Es gibt absolut keine Nachteile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Edut
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Haitat
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.
Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.