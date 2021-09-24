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  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

Philips AventKoliikkia ehkäisevä AirFree™-venttiili

SCD809/01

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona

Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

  • 2 pulloa

  • 125 ml ja 260 ml

  • Vastasyntyneille, hidas virtaus

  • Yli 0 kk ja yli 1 kk

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.

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Arviot

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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Edut

Anti-colic funktion ist super

Haitat

Es gibt absolut keine Nachteile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Edut

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Haitat

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.

  2. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.

  3. Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.