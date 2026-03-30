2 vuoden takuu
2 pulloa
Ultra air tutti
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.
Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa.
4.8
5:stä
204
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Coco94
30/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Toppen kvalitet
Super nöjd med produkten, bekvämt med natt napp slipper leta som en galning mitt inatten, flaskan har en bra flow
Edut
Allt
Haitat
Lite tung flaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
TröttFörälder
26/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Smidig presentförpackning för föräldrar
Att jag ger presentförpackningen fem plus är för att den är perfekt utformad för den nya föräldern och har smarta lösningar som självlysande delar på både napp och nappflaska. Jag har flertalet gånger varit frustrerad när andra nappar spottas ut mitt i natten och sen har man inte hittat den fören på morgonen. Det första som hände när vi testade denna nappen var att jag råkade tappa den i sängern. Direkt hittade jag den bredvid, otroligt smidig och genomtänkt lösning. Nappen andas och vi har inte sett några röda märken efter att vårt barn har haft den vilket är väldigt bra. Alla delar, inklusive den självlysande delen på nappflaskan går att ta loss och rengöra. Den fungerar även att ta loss om man inte har "laddat" upp den, alltså den går att använda trots glömska föräldrar. Vi är supernöjda och kommer fortsätta använda både napp och nappflaska. Vi kommer även köpa den till nyblivna föräldrar i vår umgängeskrets.
Edut
Ergonomisk flaska. Självlysande.
Haitat
Har inte hittat någon nackdel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Elel88
24/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Älskar att den lyser i mörker
Det är så svårt att hitta nappar mitt i natten och nu med deras lys i mörker funktion är det så mycket lättare! Kommer bara köpa sånna här nappar framöver.
Edut
Lys i mörker
Haitat
Vet ej
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan