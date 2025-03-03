Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Tuttipullot ja tutit
Kaikki sarjat
Philips Avent Natural Response Newborn-lahjapakkaus
Tuki
SCD837/12
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Tärkeitä tietoja -opas
Kaikki (14)
Toiminnot (1)
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Mistä tiedän, milloin Natural Response -tutti kannattaa vaihtaa?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
AventTuttipullon korkki
Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme