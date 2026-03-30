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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseNatural Newborn -lahjapakkaus

SCD838/12

4.8
| (204) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Vastasyntyneen lahjapakkaus vauvan ruokintaan ja rauhoitteluun. Natural Response -tutti antaa vauvan juoda omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • 5 pulloa

  • ultra soft -tutti

  • Pulloharja

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

204

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

30/03/2026

Sverige

Sverige

Toppen kvalitet

Super nöjd med produkten, bekvämt med natt napp slipper leta som en galning mitt inatten, flaskan har en bra flow

Edut

Allt

Haitat

Lite tung flaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

26/03/2026

Sverige

Sverige

Smidig presentförpackning för föräldrar

Att jag ger presentförpackningen fem plus är för att den är perfekt utformad för den nya föräldern och har smarta lösningar som självlysande delar på både napp och nappflaska. Jag har flertalet gånger varit frustrerad när andra nappar spottas ut mitt i natten och sen har man inte hittat den fören på morgonen. Det första som hände när vi testade denna nappen var att jag råkade tappa den i sängern. Direkt hittade jag den bredvid, otroligt smidig och genomtänkt lösning. Nappen andas och vi har inte sett några röda märken efter att vårt barn har haft den vilket är väldigt bra. Alla delar, inklusive den självlysande delen på nappflaskan går att ta loss och rengöra. Den fungerar även att ta loss om man inte har "laddat" upp den, alltså den går att använda trots glömska föräldrar. Vi är supernöjda och kommer fortsätta använda både napp och nappflaska. Vi kommer även köpa den till nyblivna föräldrar i vår umgängeskrets.

Edut

Ergonomisk flaska. Självlysande.

Haitat

Har inte hittat någon nackdel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

24/03/2026

Sverige

Sverige

Älskar att den lyser i mörker

Det är så svårt att hitta nappar mitt i natten och nu med deras lys i mörker funktion är det så mycket lättare! Kommer bara köpa sånna här nappar framöver.

Edut

Lys i mörker

Haitat

Vet ej

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Harjan väri voi vaihdella, kuva on tarkoitettu vain viitteeksi