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04
d
Päivät
16
h
Tunnit
20
m
Minuutit
59
s
Sekunnit
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Tämä vastasyntyneen lahjapakkaus on täydellinen imetyksen ja tutin käytön aloittamiseen. Natural Response -tutin avulla vauvat voivat juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.
5 pulloa
ultra soft -tutti
Pulloharja
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
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4.8
5:stä
251
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mamma till tre barn
10/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Utmärkt att använda under natten!
Mycket bra produkt. Lätt att använda under natten då man hittar flaskan och nappen i mörkret, utan att behöva tända lampan. Lätt att ta isär och diska. Mitt barn hade inga problem med att ta flaskan då den efterliknar bröstets form
Edut
Lätt att använda under natten.
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Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-30
Sid Khandelwal
04/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Best bottles by Philips
Amazing bottles with good design as well. Suction is similar to breast feeding suction. Good quality product. Maybe anti folic should be added as well.
Edut
Good quality
Haitat
Lack anti colic feature
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-10
Kokosen
02/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Fint och praktiskt set
Superfint set med bra kvalitet! Praktiskt och fint förpackat.
Edut
Användbart, fint och bra kvalité.
Haitat
Inga än så länge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Käyttöpäivä 2026-08-30
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Harjan väri voi vaihdella, kuva on tarkoitettu vain viitteeksi
Harjan väri voi vaihdella, kuva on tarkoitettu vain viitteeksi