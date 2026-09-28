2 vuoden takuu
Pysy lapsesi lähellä
Philips Avent -videoitkuhälyttimen kirkas 4,5 tuuman näyttö, koko yön kestävä akku, kaksisuuntainen ääni sekä pimeänäkö pitävät sinut yhteydessä vauvaasi niin päiväunien kuin yöllisten tarkastustenkin aikana. Verkkoyhteyttä ei tarvita. Yksi yksinkertainen ja turvallinen yhteys.
Tarkka 4,5 tuuman näyttö
HD-kamera
DEKRA-sertifioitu tietoturva
Yhteys ilman verkkoa
Ota kaikki irti vauvasi päiväuniajasta ja vilkaise vauvaa milloin tahansa yksityiskohtaisesta kuvasta. Kristallinkirkkaan 4,5 tuuman näytön ansiosta tunnet aina olevasi lähellä vauvaasi.
HD-kamera siirtyy hämärässä automaattisesti pimeänäkötilaan, joten näet pikkuisesi aina selvästi. Nelinkertaisella zoomauksella näet myös unisen hymyn.
Itkuhälytin on DEKRA-sertifioitu eli se täyttää maailman tiukimmat tietoturvavaatimukset. Yhteiset hetket vauvasi kanssa ovat siis täysin turvallisia ja suojattuja.
4.7
5:stä
20
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Serlis
28/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra monitor!
Jag har använt Philips Avent SCD871/26 till min bebis och är överlag mycket nöjd. Det är en pålitlig babyvakt som fungerar bra i vardagen och gör det enkelt att hålla koll på barnet från ett annat rum. Fördelar: - Tydlig bild och lagom stor skärm. - Fungerande ljud som gör det enkelt att höra barnet. - Bra musikfunktion som kan användas för att trösta barnet. - Enkel att använda. - Kräver varken wifi eller internetuppkoppling, vilket känns tryggt ur integritetssynpunkt. En särskilt uppskattad fördel är att babyvakten fungerar utan internet. Det ger ett extra lager av trygghet, eftersom man slipper oroa sig för uppkoppling och integritet när man övervakar sitt barn. Nackdelen är att batteritiden kunde ha varit bättre, särskilt när skärmen används mycket. Det är dock en mindre svaghet i förhållande till produktens övriga fördelar. Jag hade också önskat ett ställ som kan fästas på sängen för tydligare övervakning. Jag är sammanfattningsvis mycket nöjd med Philips Avent SCD871/26 och använder den varje dag. Den är enkel, trygg och pålitlig, och jag kan absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
MG08
25/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Toppen kamera utan wifi!
Jag är väldigt nöjd med Philips Avent Baby Monitor (SCD871) och använder den dagligen. Det jag uppskattar mest är den tydliga bilden och att det fungerar bra även när det är mörkt i rummet. Det är väldigt skönt att kunna se och höra barnet utan att behöva gå in i rummet varje gång jag undrar om bebisen fortfarande sover. Den är enkel att komma igång med och har blivit en självklar del av min vardag, framför allt vid läggning och dagsvilan. Jag tycker också att skärmen är smidig att ha med sig runt i hemmet och att räckvidden fungerar utmärkt för mina behov. Kameran kommer dessutom med en liten väska som är praktisk att ta med under resan. Eftersom jag reser mycket är det perfekt att enkelt kunna ta med kameran och använda den på hotellrummet utan att behöva oroa mig för wifi. En väldigt genomtänkt, pålitlig och prisvärd produkt som jag absolut skulle rekommendera till andra föräldrar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Miirree1
23/09/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Känns trygg och enkel i vardagen
Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Edut
Tydlig bild och bra ljud, bra mörkerseende, lång räckvidd och stabil anslutning. Enkel att använda och smidigt med en egen skärm. Eco-läget är praktiskt och batteriet håller bra. Känns trygg och pålitlig när barnet sover.
Haitat
Kameran behöver vara ansluten till el hela tiden, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt. Det hade också varit bra om kameran hade lite fler möjligheter att justera vinkel och placering.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-16
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, joka tehtiin maailmanlaajuisesti 10 109 äidin- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjälle vuonna 2023.