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  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä
  • Pysy lapsesi lähellä

Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD871/26

4.7

| (20) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Pysy lapsesi lähellä

Philips Avent -videoitkuhälyttimen kirkas 4,5 tuuman näyttö, koko yön kestävä akku, kaksisuuntainen ääni sekä pimeänäkö pitävät sinut yhteydessä vauvaasi niin päiväunien kuin yöllisten tarkastustenkin aikana. Verkkoyhteyttä ei tarvita. Yksi yksinkertainen ja turvallinen yhteys.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Yksinkertainen. Turvallinen. Aina yhteydessä.

Pysy lapsesi lähellä

  • Tarkka 4,5 tuuman näyttö

  • HD-kamera

  • DEKRA-sertifioitu tietoturva

  • Yhteys ilman verkkoa

Suuri 4,5 tuuman näyttö, eloisat värit ja terävät yksityiskohdat

Suuri 4,5 tuuman näyttö, eloisat värit ja terävät yksityiskohdat

Ota kaikki irti vauvasi päiväuniajasta ja vilkaise vauvaa milloin tahansa yksityiskohtaisesta kuvasta. Kristallinkirkkaan 4,5 tuuman näytön ansiosta tunnet aina olevasi lähellä vauvaasi.

HD -kamera, jossa pimeänäkö ja nelinkertainen zoomaus

HD -kamera, jossa pimeänäkö ja nelinkertainen zoomaus

HD-kamera siirtyy hämärässä automaattisesti pimeänäkötilaan, joten näet pikkuisesi aina selvästi. Nelinkertaisella zoomauksella näet myös unisen hymyn.

DEKRA-sertifioitu – tiukin tietoturvastandardi

DEKRA-sertifioitu – tiukin tietoturvastandardi

Itkuhälytin on DEKRA-sertifioitu eli se täyttää maailman tiukimmat tietoturvavaatimukset. Yhteiset hetket vauvasi kanssa ovat siis täysin turvallisia ja suojattuja.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

20

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

28/09/2026

Sverige

Sverige

Bra monitor!

Jag har använt Philips Avent SCD871/26 till min bebis och är överlag mycket nöjd. Det är en pålitlig babyvakt som fungerar bra i vardagen och gör det enkelt att hålla koll på barnet från ett annat rum. Fördelar: - Tydlig bild och lagom stor skärm. - Fungerande ljud som gör det enkelt att höra barnet. - Bra musikfunktion som kan användas för att trösta barnet. - Enkel att använda. - Kräver varken wifi eller internetuppkoppling, vilket känns tryggt ur integritetssynpunkt. En särskilt uppskattad fördel är att babyvakten fungerar utan internet. Det ger ett extra lager av trygghet, eftersom man slipper oroa sig för uppkoppling och integritet när man övervakar sitt barn. Nackdelen är att batteritiden kunde ha varit bättre, särskilt när skärmen används mycket. Det är dock en mindre svaghet i förhållande till produktens övriga fördelar. Jag hade också önskat ett ställ som kan fästas på sängen för tydligare övervakning. Jag är sammanfattningsvis mycket nöjd med Philips Avent SCD871/26 och använder den varje dag. Den är enkel, trygg och pålitlig, och jag kan absolut rekommendera den till andra föräldrar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-20

25/09/2026

Sverige

Sverige

Toppen kamera utan wifi!

Jag är väldigt nöjd med Philips Avent Baby Monitor (SCD871) och använder den dagligen. Det jag uppskattar mest är den tydliga bilden och att det fungerar bra även när det är mörkt i rummet. Det är väldigt skönt att kunna se och höra barnet utan att behöva gå in i rummet varje gång jag undrar om bebisen fortfarande sover. Den är enkel att komma igång med och har blivit en självklar del av min vardag, framför allt vid läggning och dagsvilan. Jag tycker också att skärmen är smidig att ha med sig runt i hemmet och att räckvidden fungerar utmärkt för mina behov. Kameran kommer dessutom med en liten väska som är praktisk att ta med under resan. Eftersom jag reser mycket är det perfekt att enkelt kunna ta med kameran och använda den på hotellrummet utan att behöva oroa mig för wifi. En väldigt genomtänkt, pålitlig och prisvärd produkt som jag absolut skulle rekommendera till andra föräldrar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-25

23/09/2026

Sverige

Sverige

Känns trygg och enkel i vardagen

Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.

Edut

Tydlig bild och bra ljud, bra mörkerseende, lång räckvidd och stabil anslutning. Enkel att använda och smidigt med en egen skärm. Eco-läget är praktiskt och batteriet håller bra. Känns trygg och pålitlig när barnet sover.

Haitat

Kameran behöver vara ansluten till el hela tiden, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt. Det hade också varit bra om kameran hade lite fler möjligheter att justera vinkel och placering.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-16

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, joka tehtiin maailmanlaajuisesti 10 109 äidin- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjälle vuonna 2023. 