Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Tuttipullot ja tutit
Kaikki sarjat
Philips Avent Natural Response Vastasyntyneen lasinen lahjapakkaus
Tuki
SCD878/11
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Tärkeitä tietoja -opas
Kaikki (14)
Toiminnot (1)
Voiko vauvani käyttää lasista Philips Avent -tuttipulloa?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
AventTuttipullon korkki
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme