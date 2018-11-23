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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF041/27

4.6
| (41) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Erittäin pehmeän tutin joustava spiraalirakenne mukailee oikean rinnan muotoa. Kohokuviointi lisää mukavuutta ja rinnanmuotoisesta tutista vauva saa oikeanlaisen otteen. Edistää rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Erittäin pehmeä ja joustava tutti

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 2 kappaletta

  • Vastasyntyneelle

  • Yli 0 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

41

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great features

This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan