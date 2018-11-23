2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kappaletta
Vastasyntyneelle
Yli 0 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.
Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.
4.6
5:stä
41
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Dee18
27/09/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF041/27 Natural teat
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan