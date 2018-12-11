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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF044/27

4.7
| (95) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Erittäin pehmeän tuttiosan uurteet estävät sen painumisen kasaan. Kohokuviointi lisää mukavuutta ja rinnanmuotoisesta tutista vauva saa oikeanlaisen otteen. Edistää rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 2 kappaletta

  • Nopea virtaus

  • Yli 6 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Pehmeä ja sileä silikoni mukautuu vauvan muuttuviin tarpeisiin

Puremista kestävä ja sileäpintainen tutti on suunniteltu vauvan muuttuviin tarpeisiin.

Joustavan tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan

Joustavan tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi ja uurteet estävät sen painumisen kanssa, joten syöttämiseen ei tule turhia taukoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

95

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

11/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

good

easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

05/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Super helpful!

This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

01/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellet teats

This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan