2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kappaletta
Nopea virtaus
Yli 6 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Puremista kestävä ja sileäpintainen tutti on suunniteltu vauvan muuttuviin tarpeisiin.
Tutin sisäpuolen kohokuviointi ja uurteet estävät sen painumisen kanssa, joten syöttämiseen ei tule turhia taukoja.
4.7
5:stä
95
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
achoksi
11/12/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
good
easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
Caitpaigexo
05/10/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Super helpful!
This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
cloudy71
01/10/2018
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Excellet teats
This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF044/27 Natural teat
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan