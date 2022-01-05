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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää

Philips Avent ultra airtuttiosa

SCF080/02

4.7
| (682) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Antaa vauvan ihon hengittää
Rauhoittava, tehokas ilmankulku. Philips Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot pitävät vauvan ihon kuivana. Saatavilla eri väreissä ja tyyleissä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Erityisen suuret ilma-aukot takaavat rauhoittavan ilmankulun

Antaa vauvan ihon hengittää

  • Antaa vauvan ihon hengittää

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

  • 0-6 kk

Antaa vauvan ihon hengittää

Antaa vauvan ihon hengittää

Tutin erittäin suuret ilma-aukot pitävät vauvan ihon kuivana.

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Tuttiosa on valmistettu 100-prosenttisesti elintarviketasoisesta silikonista

Tuttiosa on valmistettu 100-prosenttisesti elintarviketasoisesta silikonista

Ultra soft- ja ultra air -tuteissa käyttämämme silikoni on vastuullinen valinta, sillä se on turvallinen ja reagoimaton materiaali, jota käytetään myös lääketieteellisissä tarkoituksissa. Silikonissa ei ole vaarallisia kemikaaleja, hormonitoimintaan vaikuttavia aineita (esim. BPA) eikä allergeeneja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

682

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

05/01/2022

Suomi

Suomi

Philips tutit

Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

29/12/2021

Suomi

Suomi

Kaikinpuolin hyvä tutti.

Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.

Edut

Hengittävä. Kivat kuvat.

Haitat

Ei ollut meidän käytössä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

17/12/2021

Suomi

Suomi

Vauva tykkää

Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein