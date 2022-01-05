2 vuoden takuu
Antaa vauvan ihon hengittää
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
0-6 kk
Tutin erittäin suuret ilma-aukot pitävät vauvan ihon kuivana.
Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.
Ultra soft- ja ultra air -tuteissa käyttämämme silikoni on vastuullinen valinta, sillä se on turvallinen ja reagoimaton materiaali, jota käytetään myös lääketieteellisissä tarkoituksissa. Silikonissa ei ole vaarallisia kemikaaleja, hormonitoimintaan vaikuttavia aineita (esim. BPA) eikä allergeeneja.
4.7
5:stä
682
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Japi8850
05/01/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Philips tutit
Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Mrianna7
29/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kaikinpuolin hyvä tutti.
Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.
Edut
Hengittävä. Kivat kuvat.
Haitat
Ei ollut meidän käytössä haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Ani86
17/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Vauva tykkää
Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein