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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.7
| (682) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Antaa vauvan ihon hengittää
Rauhoittava ja hengittävä, suuret ilma-aukot. Yhdeksän kymmenestä vanhemmasta sanoo, että Philips Avent ultra air -tutit tuntuvat heidän vauvastaan mukavalta.** Tutti rauhoittaa vauvaa eri tilanteissa. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Erityisen suuret ilma-aukot takaavat rauhoittavan ilmankulun

Antaa vauvan ihon hengittää

  • Antaa vauvan ihon hengittää

  • Ei sisällä BPA:ta

  • 2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*

  • 0-6 kk

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Ilmareiät antavat vauvan ihon hengittää, mikä rauhoittaa lasta entistäkin paremmin.

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

682

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

05/01/2022

Suomi

Suomi

Philips tutit

Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

29/12/2021

Suomi

Suomi

Kaikinpuolin hyvä tutti.

Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.

Edut

Hengittävä. Kivat kuvat.

Haitat

Ei ollut meidän käytössä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

17/12/2021

Suomi

Suomi

Vauva tykkää

Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).

  2. Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).

  3. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  4. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).