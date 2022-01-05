Itseäni arvelutti hetken tutin hieman totuttua suurempi koko, mutta itse käyttäjä ei ollut muodosta moksiskaan. Käytössä ilmeni nopeasti ilmanvaihdon edut, josta johtuen tutti on ollut enimmäkseen yökäytössä. Iho-ongelmia ei tämän tutin kanssa ole ollut alkuunkaan. Mikrossa käyttämistä ei oltu puhdistamiseen ei oltu aiemmin käytetty, sekin nyt hyväksi todettu.