2 vuoden takuu
Antaa vauvan ihon hengittää
Ei sisällä BPA:ta
2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
6-18 kk
Ilmareiät antavat vauvan ihon hengittää, mikä rauhoittaa lasta entistäkin paremmin.
Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.
Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
4.7
5:stä
682
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Japi8850
05/01/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Philips tutit
Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Mrianna7
29/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kaikinpuolin hyvä tutti.
Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.
Edut
Hengittävä. Kivat kuvat.
Haitat
Ei ollut meidän käytössä haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Ani86
17/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Vauva tykkää
Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).
Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.