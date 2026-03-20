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Philips Avent ultra soft Tutti
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SCF091/05
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Miten Philips Avent -tutti steriloidaan?
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