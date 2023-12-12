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  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
  • Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle

Philips Avent ultra softTutti

SCF091/31

4.7
| (733) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta
Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle
Hellävaraisen Philips Avent ultra soft -tutin pehmeä* ja joustava suojus mukailee vauvan kasvoja. Näin tutti aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähemmän jälkiä iholla ja vähemmän ihoärsytystä

Pehmein tuttimme vauvan herkälle iholle

  • Erittäin pehmeä ja joustava

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • 2 kpl/pakkaus

  • 0–6 kk

Pehmeä, joustava suojus

Pehmeä, joustava suojus

Vauvan iho tarvitsee erityishuomiota. Suojustekniikkamme ansiosta tutti mukailee vauvan kasvojen muotoja, mikä vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän pehmeät ja hengittävät Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Pyöristetty suojus

Pyöristetty suojus

Pyöristetty suojus vähentää poskiin kohdistuvaa painetta ja on erityisen hellävarainen iholle.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

733

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Edut

Kvalitet rakt igenom.

Haitat

Svåröppnat embalage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Edut

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Haitat

-

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.