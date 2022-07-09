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Päivät
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h
Tunnit
49
m
Minuutit
18
s
Sekunnit
Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
Pehmeät ja joustavat Philips Avent Soothie Heart -tutit eivät osu vauvasi nenään. Yksiosainen muotoilu, sairaalatason silikonimateriaali ja 90-prosenttisesti kasvipohjaisista materiaaleista valmistettu kotelo.*
Yksiosainen silikonitutti
Ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
0-6 kk
Erikoissuunniteltu sydämenmuotoinen levyosa myötäilee vauvan kasvojen muotoja, joten se on miellyttävä käytössä eikä se osu vauvan pieneen nenään.
Kestävä yksiosainen tutti on valmistettu kokonaan joustavasta sairaalatasoisesta silikonista. Asiantuntijatiimi suunnitteli sen erityisesti 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille.
Soothie-tutissa on symmetrinen, pyöreä imuosa, joka on suunniteltu sopimaan anatomisesti vauvan suuhun ja vähentämään kielen ja suun välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent Soothie -tutit itsenäisesti.
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4.1
5:stä
335
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Aurinkoinen
09/07/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Tuote on rauhoittanut jokaista päivää!
Sain tutit kokeiluun meille yhteistyössä Philipsin kanssa. Meillä ei tutit ole ikinä "maistuneet" lapselle, mutta tämän myötä tutti kelpasi. Muodoltaan erittäin hyvä ja istuu lapsen suuhun kuin naamalle erittäin hyvin. Positiivista myös, että itse saa sormen laitettua tuttiosaan mikä on myös auttanut vauvaa rauhoittumaan. Tutit ovat laadukkaita ja mukana tulee kätevä säilytys/ kuljetuskotelo. Kotelossa voi myös sterilisoida tutit veden kanssa laittamalla setin mikroon. Suosittelen kokeilemaan näitä tutteja!
Edut
Lapsi rauhoittuu hyvin nopeasti. Tutti istuu paremmin kuin muut tutit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2022-06-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2022-06-09
Pihlatii
01/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Tuote on innovatiivinen
Meillä vauva on tosi huono syömään tuttia, mutta kun laitan oman sormeni tutin sisää ja saan rauhoitettua vauvan niin hän jää syömään tuttia ja voin ottaa sormeni pois tutista. Näin saan vauvan rauhoitettua ja siirryttyä taaperoiden toimimtaan satunnaisesti. Paras onkin juuri sellaisille huonosti tuttia huoliville
Edut
Huonosti tuttia kelpuuttavalle loistava
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2020-11-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2020-11-01
Mammeli88
28/11/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Tuote on hyvä
Tutti on pehmeä ja helppo laittaa vauvan suuhun ja vauva saa hyvin kiinni tutista.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2020-10-28
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti
Käyttöpäivä 2020-10-28
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Massatasapainoperiaate.
Kaikissa yksiosaisissa Soothie-tuteissa on samanmuotoinen tuttiosa. Levyosan muotoilu vaihtelee. Sama koskee yhdysvaltalaisissa sairaaloissa jaeltuja tutteja.
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.