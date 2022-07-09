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Philips Avent SoothieRauhoittava tutti

SCF099/27

4.1

| (335) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja

Pehmeät ja joustavat Philips Avent Soothie Heart -tutit eivät osu vauvasi nenään. Yksiosainen muotoilu, sairaalatason silikonimateriaali ja 90-prosenttisesti kasvipohjaisista materiaaleista valmistettu kotelo.*

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava sairaalatasoinen silikonitutti

Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja

  • Yksiosainen silikonitutti

  • Ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

  • 0-6 kk

Myötäilee hellästi vauvan kasvojen muotoja

Myötäilee hellästi vauvan kasvojen muotoja

Erikoissuunniteltu sydämenmuotoinen levyosa myötäilee vauvan kasvojen muotoja, joten se on miellyttävä käytössä eikä se osu vauvan pieneen nenään.

Yksiosainen tutti, valmistettu kokonaan sairaalatasoisesta silikonista

Yksiosainen tutti, valmistettu kokonaan sairaalatasoisesta silikonista

Kestävä yksiosainen tutti on valmistettu kokonaan joustavasta sairaalatasoisesta silikonista. Asiantuntijatiimi suunnitteli sen erityisesti 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille.

Symmetrinen, pyöreä imuosa

Symmetrinen, pyöreä imuosa

Soothie-tutissa on symmetrinen, pyöreä imuosa, joka on suunniteltu sopimaan anatomisesti vauvan suuhun ja vähentämään kielen ja suun välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent Soothie -tutit itsenäisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

335

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

09/07/2022

Suomi

Suomi

Tuote on rauhoittanut jokaista päivää!

Sain tutit kokeiluun meille yhteistyössä Philipsin kanssa. Meillä ei tutit ole ikinä "maistuneet" lapselle, mutta tämän myötä tutti kelpasi. Muodoltaan erittäin hyvä ja istuu lapsen suuhun kuin naamalle erittäin hyvin. Positiivista myös, että itse saa sormen laitettua tuttiosaan mikä on myös auttanut vauvaa rauhoittumaan. Tutit ovat laadukkaita ja mukana tulee kätevä säilytys/ kuljetuskotelo. Kotelossa voi myös sterilisoida tutit veden kanssa laittamalla setin mikroon. Suosittelen kokeilemaan näitä tutteja!

Edut

Lapsi rauhoittuu hyvin nopeasti. Tutti istuu paremmin kuin muut tutit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2022-06-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2022-06-09

01/12/2021

Suomi

Suomi

Tuote on innovatiivinen

Meillä vauva on tosi huono syömään tuttia, mutta kun laitan oman sormeni tutin sisää ja saan rauhoitettua vauvan niin hän jää syömään tuttia ja voin ottaa sormeni pois tutista. Näin saan vauvan rauhoitettua ja siirryttyä taaperoiden toimimtaan satunnaisesti. Paras onkin juuri sellaisille huonosti tuttia huoliville

Edut

Huonosti tuttia kelpuuttavalle loistava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2020-11-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2020-11-01

28/11/2021

Suomi

Suomi

Tuote on hyvä

Tutti on pehmeä ja helppo laittaa vauvan suuhun ja vauva saa hyvin kiinni tutista.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2020-10-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Käyttöpäivä 2020-10-28

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Massatasapainoperiaate.

  2. Kaikissa yksiosaisissa Soothie-tuteissa on samanmuotoinen tuttiosa. Levyosan muotoilu vaihtelee. Sama koskee yhdysvaltalaisissa sairaaloissa jaeltuja tutteja.

  3. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).

  4. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.