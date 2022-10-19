2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ihanteellinen vastasyntyneelle
0–2 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Minitutin suojus on pieni ja kevyt, joten tutti sopii erinomaisesti vastasyntyneille ja alle 2 kk:n ikäisille.
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
4.4
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Edut
Klein und perfekter Sitz
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/03 Mini-Schnuller
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/03 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Edut
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Haitat
Non ne ho trovati
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini
Paky93
30/10/2018
Italia
Ottimo prodotto, pensato per i più piccini
Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Vuoden 2014 valmistaja
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Maailman suosituin tuttimerkki
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä