TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
  • Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla

Tuotanto lopetettu

Philips AventFreeflow-tutit

SCF178/13

4.1
| (11) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
Philips Avent Freeflow -tutti antaa vauvan ihon hengittää. Suojuksen 6 ilma-aukkoa takaavat erinomaisen ilmankierron, mikä vähentää ihoärsytystä. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla

  • Rauhoittava, tehokas ilmankulku

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • 1 kpl/pakkaus

Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Erityisesti pienten lasten ihon tarvitsee päästä hengittämään. Suojuksen 6 ilma-aukkoa takaavat erinomaisen ilmankierron, mikä vähentää ihoärsytystä.

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

11

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

4
2

19/04/2016

Sverige

Sverige

Den enda napp som vår lillgubbe vill ha

Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Maailman suosituin tuttimerkki

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  4. Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä

  5. Vuoden 2014 valmistaja