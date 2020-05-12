TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic-tutti

SCF182/24

4.8
| (168) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Erityisen mukava tutti. Hauska valikoima.

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

  • Mukava tutti

  • 6-18 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Turvarengas helpottaa käsittelyä

Turvarengas helpottaa käsittelyä

Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

168

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

12/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!

Edut

Always will buy as great for anyone

Haitat

Na

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/34 Classic soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/34 Classic soother

05/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies cute little designs nice colours

Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find

Edut

Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained

Haitat

Nothing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother

01/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philipsin työntekijä

AVENT soother

[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Maailman suosituin tuttimerkki

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  4. Vuoden 2014 valmistaja