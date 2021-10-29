Non riuscivo a far accettate il ciuccio al mio bimbo che all'atto esclusivamente al seno, ho provato moltissimi ciucci anche di materiali differenti ma nulla... Poi ho cercato su internet ed ho trovato questo ciuccio che, a differenza degli altri ha una forma che ricorda molto il capezzolo materno. In mio piccolo nn ha avuto problemi ad accettarlo. Unico neo è che nn si può attaccare alla catenella del porta ciuccio.