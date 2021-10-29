2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Yksiosainen silikonitutti
0-3 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Terveydenhoidon ammattilaiset käyttävät niitä vastasyntyneiden rauhoittamiseen. Soothie-tutteja jaetaan sairaaloille Yhdysvalloissa.*
Soothie Shapes -tutti eroaa hieman Philipsin muista tuteista. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta voit rauhoittaa vauvaa asettamalla sormesi tuttiin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
4.1
5:stä
49
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Edut
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Haitat
Dimensioni troppo piccole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/02 Succhietto Soothie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/02 Succhietto Soothie
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Edut
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Haitat
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Edut
Adapter totalement a la bouche des bebe
Haitat
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Tämä tutti on valmistettu samasta materiaalista kuin Yhdysvalloissa käytettävä malli. Siinä on saman muotoinen tuttiosa, mutta erilainen suojus.
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa