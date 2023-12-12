2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
erittäin pehmeä ja joustava
6-18 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Herkkä iho tarvitsee erityishuomiota. Suojustekniikkamme ansiosta tutti mukailee vauvan kasvojen muotoja ja tuntuu mukavalta. Se vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.
Pyöristetty suojus vähentää painetta ja tuntuu mukavalta lapsen poskilla.
Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.
4.7
5:stä
733
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Freetzie
12/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
En fantastisk napp!
En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.
Edut
Kvalitet rakt igenom.
Haitat
Svåröppnat embalage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
andyED
05/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
ultra soft napp
vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna
Edut
bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera
Haitat
-
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Annalalala
04/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Satt väldigt bra
Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten ja äitien kanssa
Yhdysvalloissa vuosina 2016-2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Maailman suosituin tuttimerkki
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017