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  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
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Tuotanto lopetettu

Philips AventPullosta mukiin -harjoittelupaketti

SCF251/00

4.3
| (4) Arviot
Helpompi siirtyminen juomamukiin
Uusi pullosta mukiin -harjoittelupaketti auttaa vauvaasi siirtymään pulloruokinnasta mukista juomiseen. Pehmeiden kädensijojen ansiosta vauva voi pidellä pulloa itse ja juoda tutun mallisesta tuttipullosta.
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Helpompi siirtyminen juomamukiin

  • Natural

  • 150 ml

  • Yli 4 kk

  • 3 reiän keskinopea virtaus

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

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4.3

5:stä

4

Arviot

2
1

02/09/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF251/00 Biberon évolutif

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF251/00 Biberon évolutif

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set

Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set

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