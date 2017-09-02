2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF251/00
Natural
150 ml
Yli 4 kk
3 reiän keskinopea virtaus
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
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4.3
5:stä
4
Arviot
alou
02/09/2017
France
Vahvistettu ostaja
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF251/00 Biberon évolutif
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF251/00 Biberon évolutif
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set
Arvioitu tuote: SCF251/00 Trink-Lern-Set