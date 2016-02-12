2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Valmistaudu rintaruokintaan
Kaikki tärkeimmät tuotteet sisältävä Philips Avent -rintaruokintapakkaus, jonka avulla pääset alkuun.
Rintojen hoito
Pitävät sinut miellyttävän kuivana päivän aikana.
Erittäin imukykyinen ja miellyttävä käytössä läpi yön.
Lämpökäyttö stimuloi maidon virtausta ja kylmäkäyttö rauhoittaa ja helpottaa oloa. Malliin kuuluu miellyttävän pehmeät suojukset.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Vahvistettu ostaja
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.