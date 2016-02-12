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Tuotanto lopetettu

Philips AventRintaruokinnan peruspakkaus

SCF257/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Valmistaudu rintaruokintaan

Kaikki tärkeimmät tuotteet sisältävä Philips Avent -rintaruokintapakkaus, jonka avulla pääset alkuun.

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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Avent-rintaruokintapakkaus

Valmistaudu rintaruokintaan

  • Rintojen hoito

12 x päiväliivinsuojat

12 x päiväliivinsuojat

Pitävät sinut miellyttävän kuivana päivän aikana.

6 x yöliivinsuojat

Erittäin imukykyinen ja miellyttävä käytössä läpi yön.

2 x lämpötyynyt kahteen eri käyttöön

Lämpökäyttö stimuloi maidon virtausta ja kylmäkäyttö rauhoittaa ja helpottaa oloa. Malliin kuuluu miellyttävän pehmeät suojukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 