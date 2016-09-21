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Philips Avent2-in-1-termotyyny

SCF258/02

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Auttaa stimuloimaan ja rauhoittamaan

Philips Avent SCF258/02 auttaa stimuloimaan ja rauhoittamaan.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

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Auttaa stimuloimaan ja rauhoittamaan

  • Stimuloi ja rauhoita

  • Kuuma- ja kylmäkäyttöön

  • 2 kpl

Kylmäkäyttö rauhoittaa arkoja ja turvonneita rintoja

Kylmäkäyttö rauhoittaa arkoja ja turvonneita rintoja

Rauhoittaa arkoja ja turvonneita rintoja. Säilytä jääkaapissa tai pakastimessa. Käytä aina suojusten kanssa.

Kehitetty rintaruokinnan asiantuntijoiden kanssa

Kehitetty yhdessä imetysohjaajana toimivan kätilön kanssa. Hän on tukenut äitejä rintaruokinta-asioissa 20 vuoden ajan.

Sisältää pehmeät suojukset

Sisältää pehmeät suojukset

Miellyttävämpi iholle

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023. 