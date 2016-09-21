2 vuoden takuu
Auttaa stimuloimaan ja rauhoittamaan
Philips Avent SCF258/02 auttaa stimuloimaan ja rauhoittamaan.
Stimuloi ja rauhoita
Kuuma- ja kylmäkäyttöön
2 kpl
Rauhoittaa arkoja ja turvonneita rintoja. Säilytä jääkaapissa tai pakastimessa. Käytä aina suojusten kanssa.
Kehitetty yhdessä imetysohjaajana toimivan kätilön kanssa. Hän on tukenut äitejä rintaruokinta-asioissa 20 vuoden ajan.
Miellyttävämpi iholle
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023.