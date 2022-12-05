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Philips AventSCF262/06 Natural Trainer Cup

SCF262/06

4.5
| (73) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
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Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät luistamista.

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

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Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa

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Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja. Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi parhaiten sopiva yhdistelmä.

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4.5

5:stä

73

Arviot

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suosittelee tätä tuotetta

1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Edut

Leicht zu halten

Haitat

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

04/12/2022

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Edut

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Haitat

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

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Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Edut

Saugspitze

Haitat

Keine

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Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

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