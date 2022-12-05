2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät luistamista.
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Yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttipullojen ja -mukien kanssa lukuun ottamatta lasipulloja sekä isojen lasten Grown-up- ja My First Big Kid -mukeja. Kokeile eri tuotteita ja löydä lapsellesi parhaiten sopiva yhdistelmä.
4.5
5:stä
73
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
AdinaMariana
05/12/2022
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Sehr gut für Baby
Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.
Edut
Leicht zu halten
Haitat
Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Svea29
04/12/2022
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Funktioniert super
Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.
Edut
Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen
Haitat
Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Smvasina
02/12/2022
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Super, gleich eine zweite nach bestellt!
Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.
Edut
Saugspitze
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF262/06 Natural-Trinklernbecher