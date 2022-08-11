Todella selkeä ja helppokäyttöinen laite. 2DL vettä pohjaan ja ei kun täyttämään pulloilla! Hyvin mahtuu neljää pullo ja lisävarusteet. Myöskin ei Philips pullot mahtuu. Missä aiemmin piti odottaa et vesi kiehuu, on nyt 2-3 sisällä pullot steriloitu. Isohko se vaikutti alussa. Mietin et mahtuuko mikroon! Mut hyvin mahtui. Suurin ja ainoa miinus: joka kertaa kun sitä on koottuna pöydällä/mikrossa odottaa et sen sisältä paljastuu kakkua eikä pulloja.. ;)