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  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa
  • Steriloi helposti missä tahansa

Philips AventMikroaaltosterilointilaite

SCF281/02

4.6
| (168) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Steriloi helposti missä tahansa
Voit steriloida vauvasi pullot ja muut tarvikkeet nopeasti ja turvallisesti missä hyvänsä päivän aikana liikutkin. Laite on kevyt kantaa mukana ja riittävän suuri 4 pullolle ja tarvikkeille.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Steriloi helposti missä tahansa

  • Hävittää 99,9 % bakteereista

  • Steriloi 2 minuutissa

  • 4:lle Philips Avent -pullolle

  • Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin

Mikrohöyrysterilointi vain 2 minuutissa

Mikrohöyrysterilointi vain 2 minuutissa

Tämä mikrohöyrysterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut tuotteet vain 2 minuutissa ja hävittää 99,9 % bakteereista. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 minuuttia 1200–1850 watin teholla, 4 minuuttia 850–1100 watin teholla ja 6 minuuttia 500–800 watin teholla.

Tappaa 99,9 % bakteereista*

Tappaa 99,9 % bakteereista*

Tämä mikrohöyrysterilointilaite hävittää todistetusti 99,9 % bakteereista.*

Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia

Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia

Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia, jos kansi on suljettuna.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

168

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

1

11/08/2022

Suomi

Suomi

Helppo sterilointi kaikille muovisille pulloille

En ehtinyt ottaa matkalle mukaan, mutta matkan jälkeen oli tosi helppo steriloida kaikki pullot ja vauvan muoviset tarvikkeet. Pitkän matkan jälkeen oli helpotus ja aika säästävä, harmitti kun ei ehtinyt matkalle mukaan. Mahtui helposti tavallisen mikron. Ohjeet olivat helpot, mutta olisin halunnut parempi laatuisia ohje lappusia ja käytännöllisempiä eikä yksi iso kartankokoinen isoa lappua.

Edut

Helppo, käytännöllinen ja toimii mainiosti

Haitat

Ei mitään haitta löydy mutta säilytyksen tarvitaan tila

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

09/08/2022

Suomi

Suomi

Nopea ja kätevä

Tuote on helppokäyttöinen ja nopea. Miinuksena ettei mahdu pienimpiin mikroihin. Pullot ovat helppo laittaa steriloijan sisälle ja napsauttaa kansi kiinni. Pullot on helppo nostaa kuivumaan ja jäähtymään steriloinnin jälkeen kun ovat valmiiksi korissa mistä nostaa kaikki.

Edut

Nopea ja helppo

Haitat

Ei mahdu kaikkiin mikroihin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

09/08/2022

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen helppoa käyttää

Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin kokeilemaan höyrysterilointia mikrossa ja yllätyin positiivisesti. Se on helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää ja nopeuttaa vauvan tarvikkeiden puhdistusta. Ehdottomasti kannatti ja tulen käyttämään paljon jatkossakin, niin vauvan ruokailuvälineiden, tuttien ja lelujen sterilointiin mikrossa. Ohjeet olivat sanallisesti ja kuvallisesti painettu paperille, mikä helpotti nopeaa tuotteen käytön ymmärtämistä.

Edut

Nopeuttaa pullojen ja tarvikkeiden pesua sekä helpottaa vanhempien elämää

Haitat

Vaara polttaa itsensä, jos ei lue ohjeita hyvin!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.

  2. Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus