2 vuoden takuu
Hävittää 99,9 % bakteereista
Steriloi 2 minuutissa
4:lle Philips Avent -pullolle
Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin
Tämä mikrohöyrysterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut tuotteet vain 2 minuutissa ja hävittää 99,9 % bakteereista. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 minuuttia 1200–1850 watin teholla, 4 minuuttia 850–1100 watin teholla ja 6 minuuttia 500–800 watin teholla.
Tämä mikrohöyrysterilointilaite hävittää todistetusti 99,9 % bakteereista.*
Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia, jos kansi on suljettuna.
4.6
5:stä
168
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
sera86
11/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Helppo sterilointi kaikille muovisille pulloille
En ehtinyt ottaa matkalle mukaan, mutta matkan jälkeen oli tosi helppo steriloida kaikki pullot ja vauvan muoviset tarvikkeet. Pitkän matkan jälkeen oli helpotus ja aika säästävä, harmitti kun ei ehtinyt matkalle mukaan. Mahtui helposti tavallisen mikron. Ohjeet olivat helpot, mutta olisin halunnut parempi laatuisia ohje lappusia ja käytännöllisempiä eikä yksi iso kartankokoinen isoa lappua.
Edut
Helppo, käytännöllinen ja toimii mainiosti
Haitat
Ei mitään haitta löydy mutta säilytyksen tarvitaan tila
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Pullonpyörittäjä
09/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Nopea ja kätevä
Tuote on helppokäyttöinen ja nopea. Miinuksena ettei mahdu pienimpiin mikroihin. Pullot ovat helppo laittaa steriloijan sisälle ja napsauttaa kansi kiinni. Pullot on helppo nostaa kuivumaan ja jäähtymään steriloinnin jälkeen kun ovat valmiiksi korissa mistä nostaa kaikki.
Edut
Nopea ja helppo
Haitat
Ei mahdu kaikkiin mikroihin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Väsynyt äiti
09/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Yksinkertaisen helppoa käyttää
Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin kokeilemaan höyrysterilointia mikrossa ja yllätyin positiivisesti. Se on helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää ja nopeuttaa vauvan tarvikkeiden puhdistusta. Ehdottomasti kannatti ja tulen käyttämään paljon jatkossakin, niin vauvan ruokailuvälineiden, tuttien ja lelujen sterilointiin mikrossa. Ohjeet olivat sanallisesti ja kuvallisesti painettu paperille, mikä helpotti nopeaa tuotteen käytön ymmärtämistä.
Edut
Nopeuttaa pullojen ja tarvikkeiden pesua sekä helpottaa vanhempien elämää
Haitat
Vaara polttaa itsensä, jos ei lue ohjeita hyvin!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF281/02 Mikroaaltosterilointilaite
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus