2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Pehmolelu ja ultra soft -tutti
Yli 0 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Yksi snuggle ja yksi tutti (0–6 kk)
Tuttia ei tarvitse enää etsiä! Pehmoeläimen avulla tutin löytäminen on helppoa.
Vauvat hakevat lohtua halaamalla pehmoeläintä, joka on valmistettu pehmeästä kankaasta. Tassuihin lisätyt pienet painot pitävän tutin paikallaan.
Pehmoeläin on yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttien kanssa. Näin voit löytää vauvalle sopivan yhdistelmän.
4.7
5:stä
175
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Edut
Soft easy detached dummy
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Edut
Easy to wipe
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Agnes2009
13/03/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Cute little giraffe with soother
My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Yhdysvalloissa vuonna 2016 tehdyssä kuluttajatestissä (112 äitiä) 96 % äideistä sanoi, että suojus aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä
Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin pintakuvioidut ultra soft- ja ultra air -tutit
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa