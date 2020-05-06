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  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä
  • Tuntuu aina mukavan pehmeältä

Tuotanto lopetettu

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/11

4.7
| (175) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tuntuu aina mukavan pehmeältä
Philips Avent ultra soft snuggle on pehmoeläin, jossa on ultra soft -tutti. Kevyt snuggle kehoa vasten saa vauvan tuntemaan olonsa turvalliseksi. Sen voi löytää helposti, ja tutin voi irrottaa puhdistusta varten.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Mukana ultra soft -tutti

Tuntuu aina mukavan pehmeältä

  • Pehmolelu ja ultra soft -tutti

  • Yli 0 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Yksi snuggle ja yksi tutti (0–6 kk)

Auttaa sinua ja vauvaasi löytämään tutin

Auttaa sinua ja vauvaasi löytämään tutin

Tuttia ei tarvitse enää etsiä! Pehmoeläimen avulla tutin löytäminen on helppoa.

Vauvat hakevat lohtua halaamalla

Vauvat hakevat lohtua halaamalla

Vauvat hakevat lohtua halaamalla pehmoeläintä, joka on valmistettu pehmeästä kankaasta. Tassuihin lisätyt pienet painot pitävän tutin paikallaan.

Pehmoeläin on yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttien kanssa

Pehmoeläin on yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttien kanssa

Pehmoeläin on yhteensopiva kaikkien Philips Avent -tuttien kanssa. Näin voit löytää vauvalle sopivan yhdistelmän.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

175

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

1

06/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing soft dummy

I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again

Edut

Soft easy detached dummy

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great for newborns

The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend

Edut

Easy to wipe

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Cute little giraffe with soother

My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF348/11 ultra soft snuggle

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuonna 2016 tehdyssä kuluttajatestissä (112 äitiä) 96 % äideistä sanoi, että suojus aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä

  2. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin pintakuvioidut ultra soft- ja ultra air -tutit

  3. Maailman suosituin tuttimerkki

  4. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  5. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa