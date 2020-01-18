Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme

Philips Avent -tuttipullonlämmitin helpottaa kiireisiä päiviä, sillä se lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti vain 3 minuutissa. Helppokäyttöisessä laitteessa on kätevä sulatustoiminto ja sillä voi lämmittää myös vauvanruoan.