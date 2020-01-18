2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF355/00
Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia
Lämmittää nopeasti
Hellävarainen sulatustoiminto
Lämmittää myös vauvanruoan
Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.
Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.
Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.
3.4
5:stä
114
Arviot
Kakan886
18/01/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Använder den till flaskor och puréer
Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Snabb flaskvärmare
konny17m
20/10/2022
Italia
Osa myynninedistämistä
Ottimo in tutti i luoghi
ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.
Edut
velocita di riscaldameto
Haitat
nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce
didi_dyd
17/10/2022
Italia
Osa myynninedistämistä
Prodotto sorprendente
Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo
Edut
funzionalità, design
Haitat
nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Esimerkki = <150 ml maitoa 20 °C:n lämpötilassa 260 ml:n Philips Avent Classic/Natural -pullossa.
Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.