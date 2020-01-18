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  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
  • Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme

Tuotanto lopetettu

Philips AventNopea tuttipullonlämmitin

SCF355/00

3.4
| (114) Arviot
Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme
Philips Avent -tuttipullonlämmitin helpottaa kiireisiä päiviä, sillä se lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti vain 3 minuutissa. Helppokäyttöisessä laitteessa on kätevä sulatustoiminto ja sillä voi lämmittää myös vauvanruoan.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Lämmitä maito nopeasti ja tasaisesti

Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmittimemme

  • Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia

  • Lämmittää nopeasti

  • Hellävarainen sulatustoiminto

  • Lämmittää myös vauvanruoan

Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

114

Arviot

18/01/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Använder den till flaskor och puréer

Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Snabb flaskvärmare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Snabb flaskvärmare

20/10/2022

Italia

Italia

Ottimo in tutti i luoghi

ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.

Edut

velocita di riscaldameto

Haitat

nulla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce

17/10/2022

Italia

Italia

Prodotto sorprendente

Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo

Edut

funzionalità, design

Haitat

nulla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF355/00 Scaldabiberon veloce

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Esimerkki = &lt;150 ml maitoa 20 °C:n lämpötilassa 260 ml:n Philips Avent Classic/Natural -pullossa.

  2. Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.