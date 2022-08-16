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  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi
  • Lämmittää nopeasti ja kätevästi

-20% alennus koodi: WBFW26

Philips Avent PremiumNopea tuttipullonlämmitin

SCF358/00

3.9
| (239) Arviot

1 palkinto

Lämmittää nopeasti ja kätevästi
Valmista lämmitettyjä ruoka-annoksia vain minuuteissa pullonlämmittimellä, joka säätelee lämpötilaa puolestasi. Älykäs lämpötilan säätöanturi mukauttaa lämmityksen automaattisesti sopivaksi niin, että lämmitin lämpenee nopeasti ja tasaisesti.
Näytä kaikki edut

Säästä 20%

WBFW26
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Älä jätä ruoka-annosten valmistelua arvailujen varaan

Lämmittää nopeasti ja kätevästi

  • Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia

  • Nopea lämmitys- ja sulatustoiminto

  • Soveltuu sekä maidolle että vauvanruoalle

Älykäs lämpötilan säätö valitsee parhaan mahdollisen lämmitystilan

Älykäs lämpötilan säätö valitsee parhaan mahdollisen lämmitystilan

Aseta maitomäärä, käynnistä ja anna älykkään lämpötilan säädön hoitaa loput. Se tunnistaa maidon alkuperäisen lämpötilan ja lämmittää sen nopeasti täydelliseen lämpötilaan, jossa se pidetään jopa 60 minuutin ajan.

Sulatustoiminto maidolle ja vauvanruoka-astioille

Sulatustoiminto maidolle ja vauvanruoka-astioille

Pidätkö pakastimen aina täynnä tavaraa? Pullonlämmitin sulattaa myös maidon ja vauvanruoka-astiat nopeasti.

Lämmittää maidon lisäksi vauvanruoka-astiat

Lämmittää maidon lisäksi vauvanruoka-astiat

Kun on aika siirtyä kiinteään ruokaan, pullonlämmitin sulattaa ja lämmittää myös vauvanruoka-astiat.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image PBTAWARD15

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

239

Arviot

16/08/2022

Suomi

Suomi

Kätevä ja monipuolinen lämmitin

Tuttipullonlämmitin on nopea ja siinä saa helposti sulatettua ja lämmitettyä pakastettua maitoa. Maidon saa juuri oikean lämpöiseksi ilman huolta, liiallisesta kuumumisesta ja maitoa ei tarvitse heti olla juottamassa, kun on saavuttanut oikean lämpötilan. Laitteella myös pystyy lämmittämään kätevästi vauvan purkkiruokaa oikean lämpöiseksi. En keksi tällä hetkellä mitään negatiivistä sanomista kyseisestä tuotteesta. Aivan mahtava apu päivittäisessä arjessa!

Edut

Säästää aikaa vauva arjessa, helpottaa jos joutuu usein lämmittämään tai sulattamaan maitoa tai ruokaa ja antaa lisää aikaa muuhun.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

15/08/2022

Suomi

Suomi

Vauva arkea helpottava

Pullon lämmittimeen olen aiemmin suhtautunut jopa skeptisesti, mutta mieli muuttunut täysin laitteen tarpeellisuudesta. Maito ja ruuat lämpiävät nopeasti ja aina oikean lämpöiseksi, laitetta on ollut helppo käyttää ja onkin joka päiväisesti kaikilla aterioilla käytössä. Ohjeet vaikuttivat aluksi hieman sekavilta, mutta itse laitetta todella helppo käyttää. Laite saisi olla himpun painavampi jolloin pysyisi tukevamman paikallaan. Miinuksesksi en tätä kuitenkaan laske. Jopa lapsenvahti ihastui tähän ja myös tutut innostuivat hankkimaan pullon lämmittimen. Valosta helppo seurata milloin maito tai ruoka on valmis ja sopivan lämpöön.

Edut

Arkea helpottava, nopea ja helppokäyttöinen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

06/08/2022

Suomi

Suomi

Nopea ja helppokäyttöinen maidonlämmitin

Minulla on kuukauden ikäinen vauva ja tarvitsin käyttööni helppokäyttöisen maidonlämmittimen. Philips Avent oli oikea ratkaisu tähän! Tuote on helppokäyttöinen, tarpeeksi nopea ja tekee juuri sen mitä lupaa. Ei enää vedellä läträämistä ja maidon lämpötilan arviointia, koska lämmitin lämmittää maidon vesihauteessa juuri sopivan lämpöiseksi. Tuote on myös kevyt ja siten helppo ottaa mukaan reissuille. Maidon määrän voi valita 30 ml välein alkaen 30 ml:sta päättyen 330 ml:aan. Olisin kaivannut itse portaatonta säätöä ml valintaan, mutta toimii se näinkin. Säätövalikko on lisäksi hieman vaikealukuinen, joten pitää olla tarkkana että valitsee oikean määrä ja maito lämpenee oikein. Käytin muita kuin Avent-tuttipulloja ja lämmitys onnistui niissä hyvin. Lämmittimen suuaukko on laaja, joten siihen saa isommankin pullon tai ruokapurkin lämmitettyä.

Edut

Selkeä, helppokäyttöinen, nopea, kevyt

Haitat

Säätömahdollisuudet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa

  2. Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus