Minulla on kuukauden ikäinen vauva ja tarvitsin käyttööni helppokäyttöisen maidonlämmittimen. Philips Avent oli oikea ratkaisu tähän! Tuote on helppokäyttöinen, tarpeeksi nopea ja tekee juuri sen mitä lupaa. Ei enää vedellä läträämistä ja maidon lämpötilan arviointia, koska lämmitin lämmittää maidon vesihauteessa juuri sopivan lämpöiseksi. Tuote on myös kevyt ja siten helppo ottaa mukaan reissuille. Maidon määrän voi valita 30 ml välein alkaen 30 ml:sta päättyen 330 ml:aan. Olisin kaivannut itse portaatonta säätöä ml valintaan, mutta toimii se näinkin. Säätövalikko on lisäksi hieman vaikealukuinen, joten pitää olla tarkkana että valitsee oikean määrä ja maito lämpenee oikein. Käytin muita kuin Avent-tuttipulloja ja lämmitys onnistui niissä hyvin. Lämmittimen suuaukko on laaja, joten siihen saa isommankin pullon tai ruokapurkin lämmitettyä.