2 vuoden takuu
SCF358/00
Säästä 20%
Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia
Nopea lämmitys- ja sulatustoiminto
Soveltuu sekä maidolle että vauvanruoalle
Aseta maitomäärä, käynnistä ja anna älykkään lämpötilan säädön hoitaa loput. Se tunnistaa maidon alkuperäisen lämpötilan ja lämmittää sen nopeasti täydelliseen lämpötilaan, jossa se pidetään jopa 60 minuutin ajan.
Pidätkö pakastimen aina täynnä tavaraa? Pullonlämmitin sulattaa myös maidon ja vauvanruoka-astiat nopeasti.
Kun on aika siirtyä kiinteään ruokaan, pullonlämmitin sulattaa ja lämmittää myös vauvanruoka-astiat.
Palkinnot
3.9
5:stä
239
Arviot
Maitomami22
16/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kätevä ja monipuolinen lämmitin
Tuttipullonlämmitin on nopea ja siinä saa helposti sulatettua ja lämmitettyä pakastettua maitoa. Maidon saa juuri oikean lämpöiseksi ilman huolta, liiallisesta kuumumisesta ja maitoa ei tarvitse heti olla juottamassa, kun on saavuttanut oikean lämpötilan. Laitteella myös pystyy lämmittämään kätevästi vauvan purkkiruokaa oikean lämpöiseksi. En keksi tällä hetkellä mitään negatiivistä sanomista kyseisestä tuotteesta. Aivan mahtava apu päivittäisessä arjessa!
Edut
Säästää aikaa vauva arjessa, helpottaa jos joutuu usein lämmittämään tai sulattamaan maitoa tai ruokaa ja antaa lisää aikaa muuhun.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Pelp
15/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Vauva arkea helpottava
Pullon lämmittimeen olen aiemmin suhtautunut jopa skeptisesti, mutta mieli muuttunut täysin laitteen tarpeellisuudesta. Maito ja ruuat lämpiävät nopeasti ja aina oikean lämpöiseksi, laitetta on ollut helppo käyttää ja onkin joka päiväisesti kaikilla aterioilla käytössä. Ohjeet vaikuttivat aluksi hieman sekavilta, mutta itse laitetta todella helppo käyttää. Laite saisi olla himpun painavampi jolloin pysyisi tukevamman paikallaan. Miinuksesksi en tätä kuitenkaan laske. Jopa lapsenvahti ihastui tähän ja myös tutut innostuivat hankkimaan pullon lämmittimen. Valosta helppo seurata milloin maito tai ruoka on valmis ja sopivan lämpöön.
Edut
Arkea helpottava, nopea ja helppokäyttöinen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
papu22
06/08/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Nopea ja helppokäyttöinen maidonlämmitin
Minulla on kuukauden ikäinen vauva ja tarvitsin käyttööni helppokäyttöisen maidonlämmittimen. Philips Avent oli oikea ratkaisu tähän! Tuote on helppokäyttöinen, tarpeeksi nopea ja tekee juuri sen mitä lupaa. Ei enää vedellä läträämistä ja maidon lämpötilan arviointia, koska lämmitin lämmittää maidon vesihauteessa juuri sopivan lämpöiseksi. Tuote on myös kevyt ja siten helppo ottaa mukaan reissuille. Maidon määrän voi valita 30 ml välein alkaen 30 ml:sta päättyen 330 ml:aan. Olisin kaivannut itse portaatonta säätöä ml valintaan, mutta toimii se näinkin. Säätövalikko on lisäksi hieman vaikealukuinen, joten pitää olla tarkkana että valitsee oikean määrä ja maito lämpenee oikein. Käytin muita kuin Avent-tuttipulloja ja lämmitys onnistui niissä hyvin. Lämmittimen suuaukko on laaja, joten siihen saa isommankin pullon tai ruokapurkin lämmitettyä.
Edut
Selkeä, helppokäyttöinen, nopea, kevyt
Haitat
Säätömahdollisuudet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus