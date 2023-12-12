2 vuoden takuu
Pimeässä hohtava nuppi
Ei sisällä BPA:ta
2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
0-6 kk
Ilmareiät antavat vauvan ihon hengittää, mikä rauhoittaa lasta entistäkin paremmin.
Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.
Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
4.7
5:stä
343
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Edut
Bra form på sugdelen
Haitat
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Edut
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Emilia 23
11/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Det är fantastiska nappar
De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.
Edut
Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).
Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.