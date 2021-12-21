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  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
  • Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta

Philips AventKäsikäyttöinen rintapumppu

SCF430/01

4.6
| (365) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta
Nauti kannettavan käsikäyttöisen Philips Avent -rintapumpun käyttömukavuudesta. Sen Natural Motion -tekniikka, joka pohjautuu vauvan imurytmiin ja nopeuttaa maidontuloa. Rytmiä ja imua on helppo säätää. Sopii käytännössä kaikkiin nänneihin.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Natural Motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa

Miellyttävä pumppaus paikasta riippumatta

  • Helppo käyttää

Edistää maidontuloa helposti

Edistää maidontuloa helposti

Vauvan imemisliikkeen inspiroima innovatiivinen silikonikaulus stimuloi nänniä ja edistää maidontulon alkamista. Mukava ja tehokas.

Pehmeä ja mukautuva yhden koon silikonityyny

Pehmeä ja mukautuva yhden koon silikonityyny

Yksi koko sopii kaikille. Rintoja on erimuotoisia ja -kokoisia, joten joustava silikonityyny mukautuu hellävaraisesti sinun anatomiaasi. Se sopii 99,98 prosenttiin nänneistä (30 mm:n kokoon saakka).

Ihanteellinen äideille, jotka pumppaavat matkalla

Ihanteellinen äideille, jotka pumppaavat matkalla

Pienen ja kevyen pumpun säilyttäminen ja kuljettaminen on helppoa, ja maidon lypsäminen matkalla on huomaamatonta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

365

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

2

21/12/2021

Suomi

Suomi

Kivuton, miellyttävän ja helppo rintapumppu

Manuaalinen rintapumppu on ennestään minulle tuttu vuonna 2017 kun sain esikoiseni. Nyt toisen vauvan aikaan nousi esiin pohdinta manuaali vai sähköpumppu. Kokeilu tuli näin ollen täydelliseen aikaan. Philips käsikäyttöisen rintapumpun ehdottomia etuja on että se on helppo kasata ja purkaa, helppo puhdistaa ja steriloida. Pumpun silikoniosa johon rinta asetetaan on pehmeä, ihanan tuntuinen ja vaikka maidon paineesta aiheutuvat arat rinnat ja nännit jotka ovat vauva imun tehokkuudesta haavaumilla kärsivät kivusta esimerkiksi sähköpumpusta niin tässä manuaalisessa ei kipua aiheutunut lainkaan sillä tuote on niin pehmeä ja pumppaustehoa ja voimakkuutta pystyy itse hallitsemaan. Plussaa myös että pumppua voi käyttää missä vain: automatkoilla, junassa, lentokoneessa, mökillä, ravintolassa; sillä tämä ei vaadi sähköä ja on pieneen tilaan sopiva. Ihan mielettömän ihana tuote. Jokaisella imettävällä.äidillä tulisi olla tämä tuote.

Edut

Kivuton, näppärä, ei johtoja yms., pehmeä ja miellyttävä iholle

Haitat

En löytänyt tuotteesta kehitettävää tai haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

19/12/2021

Suomi

Suomi

Helppokäyttöinen ja tehokas rintapumppu

Olen erittäin tyytyväinen Philips Avent rintapumppuun! Pumppaaminen sillä oli helppoa ja silikoninen suutin asettui helposti oikeaan kohtaan rinnan päälle. Pumppausteho oli yllättävän voimakas ja maitoa tuli helposti. Pumppua voi myös käyttää, vaikka rinnat olisivat imetyksestä arat. Pumpun saa helposti osiin pesua varten ja se on myös helppo koota. Olisi huippua, jos äitiyspakkauksessa olisi tällainen! Suosittelen pumppua todella lämpimästi kaikille imettäville äideille.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

19/12/2021

Suomi

Suomi

Kompakti ja tehokas rintapumppu

Helppokäyttöinen ja tehokas rintapumppu. Tämä pumppu on sopinut omaan arkeen täydellisesti ja suosittelen jokaiselle sen hankkimista, sillä aluksi ilman pumppua rintani tulehtuivat pahasti. Manuaalinen pumppu on pienikokoinen ja kätevä ottaa mukaan aina kun lähtee kotoa ja pumppaaminen hoituu sillä vaivattomasti. Puhdistus on sujunut nopeasti kiehuvassa vedessä ja kuivumisen jälkeen koonti on ollut helppoa. Pumppu on sopinut täydellisesti omaan rintaan ja pumppaaminen on ollut kivutonta. Pumppuun saa myös kätevästi yhditettyä Philips Aventin tuttipullon tai säilytysmukiin. Maito on heti tarjottavissa tai säilöttävissä myöhempää käyttöä varten.

Edut

Helppokäyttöinen ja kompakti, mahtuu hyvin laukkuun.

Haitat

Käyttöni aikana en ole huomannut yhtäkään huonoa puolta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Perustuu: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26.4.2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 (20 osallistujaa (valkoihoista), Yhdysvallat); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

  3. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.