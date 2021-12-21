Manuaalinen rintapumppu on ennestään minulle tuttu vuonna 2017 kun sain esikoiseni. Nyt toisen vauvan aikaan nousi esiin pohdinta manuaali vai sähköpumppu. Kokeilu tuli näin ollen täydelliseen aikaan. Philips käsikäyttöisen rintapumpun ehdottomia etuja on että se on helppo kasata ja purkaa, helppo puhdistaa ja steriloida. Pumpun silikoniosa johon rinta asetetaan on pehmeä, ihanan tuntuinen ja vaikka maidon paineesta aiheutuvat arat rinnat ja nännit jotka ovat vauva imun tehokkuudesta haavaumilla kärsivät kivusta esimerkiksi sähköpumpusta niin tässä manuaalisessa ei kipua aiheutunut lainkaan sillä tuote on niin pehmeä ja pumppaustehoa ja voimakkuutta pystyy itse hallitsemaan. Plussaa myös että pumppua voi käyttää missä vain: automatkoilla, junassa, lentokoneessa, mökillä, ravintolassa; sillä tämä ei vaadi sähköä ja on pieneen tilaan sopiva. Ihan mielettömän ihana tuote. Jokaisella imettävällä.äidillä tulisi olla tämä tuote.