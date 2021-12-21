2 vuoden takuu
Helppo käyttää
Vauvan imemisliikkeen inspiroima innovatiivinen silikonikaulus stimuloi nänniä ja edistää maidontulon alkamista. Mukava ja tehokas.
Yksi koko sopii kaikille. Rintoja on erimuotoisia ja -kokoisia, joten joustava silikonityyny mukautuu hellävaraisesti sinun anatomiaasi. Se sopii 99,98 prosenttiin nänneistä (30 mm:n kokoon saakka).
Pienen ja kevyen pumpun säilyttäminen ja kuljettaminen on helppoa, ja maidon lypsäminen matkalla on huomaamatonta.
4.6
5:stä
365
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Äiti2
21/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kivuton, miellyttävän ja helppo rintapumppu
Manuaalinen rintapumppu on ennestään minulle tuttu vuonna 2017 kun sain esikoiseni. Nyt toisen vauvan aikaan nousi esiin pohdinta manuaali vai sähköpumppu. Kokeilu tuli näin ollen täydelliseen aikaan. Philips käsikäyttöisen rintapumpun ehdottomia etuja on että se on helppo kasata ja purkaa, helppo puhdistaa ja steriloida. Pumpun silikoniosa johon rinta asetetaan on pehmeä, ihanan tuntuinen ja vaikka maidon paineesta aiheutuvat arat rinnat ja nännit jotka ovat vauva imun tehokkuudesta haavaumilla kärsivät kivusta esimerkiksi sähköpumpusta niin tässä manuaalisessa ei kipua aiheutunut lainkaan sillä tuote on niin pehmeä ja pumppaustehoa ja voimakkuutta pystyy itse hallitsemaan. Plussaa myös että pumppua voi käyttää missä vain: automatkoilla, junassa, lentokoneessa, mökillä, ravintolassa; sillä tämä ei vaadi sähköä ja on pieneen tilaan sopiva. Ihan mielettömän ihana tuote. Jokaisella imettävällä.äidillä tulisi olla tämä tuote.
Edut
Kivuton, näppärä, ei johtoja yms., pehmeä ja miellyttävä iholle
Haitat
En löytänyt tuotteesta kehitettävää tai haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Vilmiina
19/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Helppokäyttöinen ja tehokas rintapumppu
Olen erittäin tyytyväinen Philips Avent rintapumppuun! Pumppaaminen sillä oli helppoa ja silikoninen suutin asettui helposti oikeaan kohtaan rinnan päälle. Pumppausteho oli yllättävän voimakas ja maitoa tuli helposti. Pumppua voi myös käyttää, vaikka rinnat olisivat imetyksestä arat. Pumpun saa helposti osiin pesua varten ja se on myös helppo koota. Olisi huippua, jos äitiyspakkauksessa olisi tällainen! Suosittelen pumppua todella lämpimästi kaikille imettäville äideille.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Diona
19/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kompakti ja tehokas rintapumppu
Helppokäyttöinen ja tehokas rintapumppu. Tämä pumppu on sopinut omaan arkeen täydellisesti ja suosittelen jokaiselle sen hankkimista, sillä aluksi ilman pumppua rintani tulehtuivat pahasti. Manuaalinen pumppu on pienikokoinen ja kätevä ottaa mukaan aina kun lähtee kotoa ja pumppaaminen hoituu sillä vaivattomasti. Puhdistus on sujunut nopeasti kiehuvassa vedessä ja kuivumisen jälkeen koonti on ollut helppoa. Pumppu on sopinut täydellisesti omaan rintaan ja pumppaaminen on ollut kivutonta. Pumppuun saa myös kätevästi yhditettyä Philips Aventin tuttipullon tai säilytysmukiin. Maito on heti tarjottavissa tai säilöttävissä myöhempää käyttöä varten.
Edut
Helppokäyttöinen ja kompakti, mahtuu hyvin laukkuun.
Haitat
Käyttöni aikana en ole huomannut yhtäkään huonoa puolta.
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Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF430/10 Käsikäyttöinen rintapumppu
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Perustuu: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26.4.2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 (20 osallistujaa (valkoihoista), Yhdysvallat); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.