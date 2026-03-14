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Uusi

Philips Avent Single Electric Breast PumpPuettava Natural Care -rintapumppu

SCF494/01

4.4
| (24) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.
Puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu jättää kätesi vapaiksi tärkeämpiä asioita varten. Huomaamattomaksi ja läikkymättömäksi suunniteltu pumppu tarjoaa sairaalatason tehoa ja jäljittelee vauvasi luonnollista juomisrytmiä.
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Äitien suosittelema tuotemerkki maailmanlaajuisesti1

Jäljittelee vauvasi juomisrytmiä

Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

  • Sairaalatason pumppu jäljittelee vauvan juomisrytmiä

  • Läpinäkyvät kupit ja valaistu sisäosa

  • Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia

  • Sopii 99 prosentille kaikista äideistä

  • Ainutlaatuinen SkinSense-rintasuoja

Pumppaa joustavasti missä tahansa

Pumppaa joustavasti missä tahansa

Ensimmäinen puettava rintapumppumme yhdistää sairaalatason tehon kevyeen muotoiluun, joka sopii mukavasti rintaliivien sisään. Näin se kulkee mukana siellä, missä sinäkin. Pumppaa vaikka sohvalla, työpöydän ääressä tai iltapäiväkävelyllä – sinä päätät.

Sairaalatason tehoa puettavassa muodossa

Sairaalatason tehoa puettavassa muodossa

Monista muista puettavista pumpuista poiketen et joudu tinkimään suorituskyvystä, jotta saisit lisää liikkumisen vapautta. Moottorissamme on perinteisiä pumppuja muistuttava sairaalatason teho, mutta bonuksena pumpun voi pukea päälle. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa pumppaamista huomaamattomasti siellä missä oletkin.

Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

Ensimmäinen puettava pumppumme on suunniteltu jäljittelemään vauvan luonnollista juomisrytmiä. Siksi se onkin jopa kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat puettavat rintapumput**. Vauva osaa kyllä juoda, joten suunnittelimme pumpun tukemaan sinua maidontulon optimoimisessa. Lisäksi se auttaa säästämään aikaasi tärkeämpiin asioihin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

24

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Edut

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023. 

  1. Tehokkuus viittaa tuotteen tekniseen suorituskykyyn.

  2. Viittaa pumpun imutiheyteen.