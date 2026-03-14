2 vuoden takuu
Uusi
Sairaalatason pumppu jäljittelee vauvan juomisrytmiä
Läpinäkyvät kupit ja valaistu sisäosa
Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia
Sopii 99 prosentille kaikista äideistä
Ainutlaatuinen SkinSense-rintasuoja
Ensimmäinen puettava rintapumppumme yhdistää sairaalatason tehon kevyeen muotoiluun, joka sopii mukavasti rintaliivien sisään. Näin se kulkee mukana siellä, missä sinäkin. Pumppaa vaikka sohvalla, työpöydän ääressä tai iltapäiväkävelyllä – sinä päätät.
Monista muista puettavista pumpuista poiketen et joudu tinkimään suorituskyvystä, jotta saisit lisää liikkumisen vapautta. Moottorissamme on perinteisiä pumppuja muistuttava sairaalatason teho, mutta bonuksena pumpun voi pukea päälle. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa pumppaamista huomaamattomasti siellä missä oletkin.
Ensimmäinen puettava pumppumme on suunniteltu jäljittelemään vauvan luonnollista juomisrytmiä. Siksi se onkin jopa kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat puettavat rintapumput**. Vauva osaa kyllä juoda, joten suunnittelimme pumpun tukemaan sinua maidontulon optimoimisessa. Lisäksi se auttaa säästämään aikaasi tärkeämpiin asioihin.
4.4
5:stä
24
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Edut
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Arvioitu tuote: Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023.
Tehokkuus viittaa tuotteen tekniseen suorituskykyyn.
Viittaa pumpun imutiheyteen.