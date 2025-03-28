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Kunnostettu

Philips Avent Hands-freeKunnost. sähkökäyttöinen yhden rinnan rintapumppu

SCF531/11R1

4.6
| (174) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.
Yksiosainen sähkökäyttöinen Philips Avent Hands-free -rintapumppu tekee pumppaamisesta tehokasta* ja mukavaa. Se jäljittelee lapsesi rytmiä, ja se on tehokas, hellävarainen ja kevyt pumppu, jota voi käyttää ilman käsiä.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

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Äitien suosittelema tuotemerkki maailmanlaajuisesti1

Jäljittelee vauvasi juomisrytmiä

Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

  • Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

  • Vapaus pumppaamisen aikana

  • Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

  • Saumaton istuvuus

Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumppumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmisi tehokkaalle* pumppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumput**.

Hiljaista sairaalatason pumppausta

Hiljaista sairaalatason pumppausta

Rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.

Silikoninen rintakumi mukautuu rintaasi

Silikoninen rintakumi mukautuu rintaasi

Ainutlaatuinen silikoninen SkinSense-rintakumi mukautuu pehmeästi rinnan ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä. Rintakumi on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää sitä luottavaisin mielin.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023. 

  1. Tehokkuus viittaa tuotteen tekniseen suorituskykyyn.

  2. Viittaa pumpun imutaajuuteen.

  3. Perustuu rintakumien ja sisäkkeiden koko valikoimaan.