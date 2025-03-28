2 vuoden takuu
Kunnostettu
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Jäljittelee vauvan juomisrytmiä
Vapaus pumppaamisen aikana
Helppo käyttää, puhdistaa ja koota
Saumaton istuvuus
Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumppumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmisi tehokkaalle* pumppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumput**.
Rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.
Ainutlaatuinen silikoninen SkinSense-rintakumi mukautuu pehmeästi rinnan ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä. Rintakumi on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää sitä luottavaisin mielin.
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023.
Tehokkuus viittaa tuotteen tekniseen suorituskykyyn.
Viittaa pumpun imutaajuuteen.
Perustuu rintakumien ja sisäkkeiden koko valikoimaan.