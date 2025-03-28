Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent -kaksoisrintapumppu tekee pumppaamisesta tehokasta* ja mukavaa. Se jäljittelee lapsesi rytmiä, ja se on tehokas, hellävarainen ja kevyt pumppu, jota voi käyttää ilman käsiä.