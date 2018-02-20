2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
125 ml
Vastasyntyneen tutti
Yli 0 kk
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
4.4
5:stä
113
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Osa myynninedistämistä
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.
Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.