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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic+-tuttipullo

SCF560/17

4.4
| (113) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Classic+ -pullon Airflex-venttiilijärjestelmä ja kohokuvioitu tutti ehkäisevät keskeytyksiä ja epämukavuutta syöttämisen aikana. Koliikkia ehkäisevä venttiili ohjaa ilman pulloon vauvan vatsan sijasta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 1 pullo

  • 125 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

113

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.